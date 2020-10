Thüringer Awo-Skandal: „Massive Verstöße gegen Awo-Grundsätze“ - offener Machtkampf ausgebrochen

Der Awo Kreisverband Saale-Holzland-Kreis probt den offenen Machtkampf mit dem Thüringer Landesverband. Forderungen nach dem Rücktritt von zwei Vorstandsmitgliedern wurden am 22. Oktober nicht erfüllt. Hier zu sehen: Außenansicht der Awo Geschäftsstelle in Eisenberg.

Bei der Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist ein offener Machtkampf ausgebrochen. Grund ist die Weigerung von zwei Vorstandsmitgliedern des Awo-Kreisverbandes Saale-Holzland, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten und Neuwahlen einzuberufen.

Diese Forderung hatte der Awo-Landesverband im Zusammenhang mit einem Aufsichtsverfahren gegen den Kreisverband erhoben (diese Zeitung berichtete). Es war eingeleitet worden, weil laut Awo-Statut Mandat und hauptamtlichen Anstellungsverhältnis unvereinbar sind, Vorstandsvorsitzender Klaus-Dieter Kunze und Schatzmeister Hans-Peter Perschke aber seit Jahren intensive geschäftliche Beziehungen mit dem Verband unterhalten. Außerdem bezieht Geschäftsführer Ralf Batz ein Jahresgehalt, das aus Sicht des Bundesvorstandes mehr als doppelt so hoch wie zulässig ist.

Bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Donnerstagabend, an der auch Batz und sein Stellvertreter teilnahmen, erklärten Kunze und Perschke, nicht zurücktreten zu wollen. Ihre Verträge mit dem Kreisverband und der Awo-Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen mbH (ADG) seien dem Landesverband seit Jahren bekannt, einen Interessenskonflikt sehen sie nicht. Die beiden Verträge, so Kunze im Gespräch mit dieser Zeitung, seien aber vorsorglich zum Jahresende gekündigt worden, wie auch mit Geschäftsführer ein neuer Vertrag abgeschlossen werde. Demnach soll Batz künftig nur noch als ADG-Chef bezahlt werden und ungefähr 150.000 Euro beziehen. Das wäre dann so viel wie der Awo-Bundesvorsitzende.

Der Awo-Landesvorstand nimmt das nicht unwidersprochen hin. Er bestärkt in einer am Freitagmorgen verbreiteten Erklärung nicht nur Mitglieder und Ortsvereine im Saale-Holzland-Kreis, unter denen der Unmut groß ist, darin, zeitnah eine Kreisdelegiertenkonferenz einzuberufen und Neuwahlen herbeizuführen. Er prüft auch weitere vereinsrechtliche und rechtliche Schritte. „Derart massive Verstöße gegen die Grundsätze der Awo nehmen wir auf keinen Fall hin“, sagt Awo-Landesvize Matthias Graul. Die Vorgänge belasteten in „skandalöser Weise“ den Prozess des Neubeginns und fügten der Awo weiteren Schaden zu.

