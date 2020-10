Ministerin Werner: Museen und Tierparks dürfen teilweise offen bleiben

Erfurt. Die Thüringer Corona-Sonderverordnung wird an diesem Samstagabend verkündet. Sie setzt die Beschlüsse von Bund und Ländern ab Montag mit wenigen Abweichungen um.

In Thüringen sollen ab Montag neben Schulen und Kindergärten alle anderen Bildungsangebote erhalten bleiben. Das sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) am Samstag dieser Zeitung. Dazu zählten neben den Angeboten der Volkshochschulen, Erwachsenenbildung und Weiterbildung auch Bibliotheken, Museen "für entgeltfreie Bildungsangebote" sowie "gewerbliche Galerien". Darüber hinaus bleibe der Schulunterricht in Schwimmhallen erlaubt. Eine weitere Ausnahme: Zoos und Tierparks sollen zumindest im Außenbereich weiter öffnen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog