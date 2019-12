Neue Politik auf Augenhöhe: Ramelow wirbt um CDU und FDP

Nach knapp vier Stunden ergreift Bodo Ramelow (Linke) um die Mittagszeit im Landtag noch einmal das Wort. Er sei dankbar für eine lebendige Diskussion. Die Weichenstellungen für die nächsten Monate seien erkennbar geworden, sagt der Ministerpräsident. Der AfD attestiert er „faktenfreies Gerede“ und „Rassismus pur“. Damit sind die Grenzen im Parlament noch einmal klar gezogen. Während der Regierungschef am Morgen wieder einmal um CDU und FDP wirbt, ist mit der AfD keine Zusammenarbeit vorstellbar.

Auf Unterstützung jedoch ist Rot-Rot-Grün angewiesen, um Anträge und Gesetze in den kommenden Jahren oder Monate durchzubringen. Denn seit der Landtagswahl im Oktober fehlen dem Bündnis vier Stimmen zur Mehrheit. Spätestens bis Ende Februar will er sich der Ministerpräsidentenwahl im Landtag stellen.

Politik neu denken und organisieren

Aber angesichts der schwierigen Ausgangslage sagt er: „Das fordert von uns allen die Bereitschaft, vertraute Pfade der Regierungsbildung zu verlassen, Politik neu zu denken und auch anders zu organisieren.“ Opposition sei künftig mit Gestaltungskompetenz verbunden – auf Augenhöhe mit der Regierungskoalition, betont er in Richtung Christdemokraten und Liberale. Immerhin gebe es in wichtigen Fragen eine Tradition parteiübergreifender Zusammenarbeit.

All das sagt der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor. Dem zufolge kritisieren 70 Prozent der Thüringer zu lange Wartezeiten auf einen Termin bei Fachärzten. Der Regierungschef kündigt daraufhin neue Modelle der medizinischen Versorgung an, etwa den Aufbau ärztlicher Genossenschaften.

Ramelow gibt AfD Mitverantwortung für Antisemitismus

Aber die Sozialpolitik steht trotz der inhaltlichen Schwerpunktsetzung im Monitor nicht im Vordergrund. Die seit dem Jahr 2000 erhobene Studie kümmert sich immer auch um den Zustand der politischen Kultur im Land. Und nach der repräsentativen Erhebung befürworteten 16 Prozent der Befragten die Aussage, Juden hätten „etwas Besonderes an sich“ und passten „nicht so recht zu uns“. 2018 waren es lediglich 9 Prozent.

Ramelow weist der AfD eine „geistige Mitverantwortung für antisemitische Stimmungen in unserem Land“ zu. Die Grenzen des Sagbaren würden sich stetig weiter nach rechts verschieben.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke tritt dem entgegen. „Der Thüringen-Monitor hat vor allem eins nicht: wissenschaftliche Evidenz“, ist er überzeugt. Er messe nur die Erregbarkeit der Auftraggeber. Außerdem sei Rot-Rot-Grün vom Souverän abgewählt. „Sie sind in meinen Augen nichts anderes als ein Pattex-Mann“, ruft er Ramelow zu.

Selbst wenn CDU und FDP das ähnlich sehen sollten, halten sie sich zurück. Zwar haben sie eine Tolerierung oder Duldung einer Regierung von Linken, SPD und Grünen ausgeschlossen. Und CDU-Fraktionschef Mike Mohring betont: Entscheidungen würden künftig in Parlament und Ausschüssen getroffen. Eine Minderheitsregierung biete bei allen Risiken aber die Chance, „neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln und die Attraktivität der parlamentarischen Demokratie zu erhöhen“, so Mohring. Mehrheiten müsste sich ein solches Bündnis im Landtag immer wieder neu suchen, sagt auch FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich.

AfD-Kandidatin Kniese mit 39 zu 40 Stimmen abgelehnt

Mehrheiten sucht auch die AfD – bislang vergeblich. Am Nachmittag steht die Wahl der fünften Landtagsvizepräsident steht an. Zum zweiten Mal. Ende November waren die Kandidaten von Linken, CDU, SPD, Grünen und FDP in den Landtagsvorstand gewählt worden. Seitdem stellt die Linke mit Birgit Keller erstmals die Parlamentspräsidentin. Lediglich die AfD-Abgeordnete Tosca Kniese fiel durch. Jetzt tritt sie wieder an und erhält erneut nicht das nötige Votum. Von den abgegebenen 83 Stimmen sind alle gültig. Kniese erhält 39 Ja- und 40 Nein-Stimmen. Es gibt vier Enthaltungen. Damit hat die AfD-Frau, die von Linken, SPD und Grünen als zu rechtslastig abgelehnt wird, aber wie vor zwei Wochen wieder deutlich mehr Stimmen auf sich vereint als die 22 der eigenen Fraktion.