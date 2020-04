Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen will minderjährige Flüchtlinge aufnehmen

Die rot-rot-grüne Landesregierung setzt sich auch während der Corona-Krise weiter dafür ein, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland nach Thüringen zu holen. „Anfang März ist eine entsprechende Vereinbarung auf Bundesebene getroffen worden. Passiert ist bislang nichts. Wir erwarten vom Bund, dass er aktiver wird“, sagte ein Sprecher von Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) dieser Zeitung.

Die Übereinkunft sieht die Aufnahme von 1500 unbegleiteten Minderjährigen vor, auf Thüringen entfielen etwa 40, hieß es aus dem Ministerium.

Rückendeckung erhält Adams von einer Gruppe rot-rot-grüner Abgeordneter. In einem Brief an die Landesregierung schreiben sie von menschenunwürdigen Zuständen in den griechischen Lagern. Dort drohe auch angesichts des Corona-Virus eine humanitäre Katastrophe. „Wir fordern: Es muss endlich gehandelt werden.“ Der Bund dürfe Ländern und aufnahmewilligen Kommunen keine Hürden in den Weg legen, so die 19 Parlamentarier, darunter Linken-Vize Steffen Dittes, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Diana Lehmann, sowie Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich.

2019 sind dem Migrationsministerium zufolge 3220 Flüchtlinge nach Thüringen gekommen. In diesem Jahr seien es bis zum 6. April 655 gewesen.