Mitarbeiter des Vollzugsdienstes und Polizeibeamte stehen am Mittwochabend, 24. November 2021, vor dem Seiteneingang zum Theater von Nordhausen. Gemeinsam haben diese am Abend in der kulturellen Einrichtung die 2G-Regeln geprüft. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)