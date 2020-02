Thüringer Linke zwischen alten Kadern und vermeintlich neuen Radikalen

Der Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Ziemiak, schäumt. Gerade erkennt er „den besten Beweis, dass Sie überhaupt das Problem nicht erkennen“. Es ist der vergangene Sonntag. Gerade läuft die „Berliner Runde“ im Vorabendprogramm und befasst sich mit den Auswirkungen der Hamburg-Wahl auf die Republik – natürlich rückt auch das Politik-Beben in Thüringen in den Fokus.

Soll sich die CDU einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei öffnen? In Thüringen scheint das der einzige Ausweg zu sein. Aber: Ein CDU-Bundesparteitagsbeschluss verbietet die Zusammenarbeit.

Der von Ziemiak öffentlich angemotzte sitzt ihm gegenüber. Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, hatte die Reaktion des Christdemokraten ausgelöst. Er macht nämlich klar, dass die Linke wolle, was sie in ihrem Parteiprogramm schreibt und was sie im Thüringer Landtagswahlkampf immer wieder propagiert hat: „Wir wollen die Demokratie ausweiten, ja, wir wollen auch den Sozialismus.“

Fraktions- und Landeschefin an Sitzblockade beteiligt

Die Thüringer Landesvorsitzende ist Susanne Hennig-Wellsow. Sie steht auch der Fraktion im Landtag vor und verbringt gerade viel Zeit damit, in Talkshows zu erklären, was CDU und FDP da am 5. Februar in Thüringen angerichtet hätten – Dammbruch, Tabubruch. Hennig-Wellsow selbst hatte aus Protest dem mit AfD-Stimmen gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen.

Öffentlichkeitswirksame Aktionen kennt man von ihr. So setzte sie sich auch schon mal im Europawahlkampf auf die Straße, als es darum ging, eine rechtsextreme Demo zu blockieren. An ihrer Seite saßen damals in Erfurt ihr Abgeordnetenkollege Christian Schaft und der Linke-Europaparlamentarier Martin Schirdewan.

Hätte Hennig-Wellsow für diese Sitzblockade eine strafrechtliche Verfolgung gedroht, was noch nicht abschließend geklärt ist, könnte sie möglicherweise auf die Unterstützung der „Roten Hilfe“ zurückgreifen. Denn die Parteichefin ist Mitglied des Vereins, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie steht sie zu dem Verein? Ein Parteisprecher gibt sich auf Nachfrage dieser Zeitung wortkarg: „Wie Frau Hennig-Wellsow öffentlich bekannt gemacht hat, ist sie Mitglied des Vereins.“ Mehr sagt er nicht.

Die Rote Hilfe im Visier des Verfassungsschutzes

Der Thüringer Verfassungsschutz ist allerdings sehr klar, wenn es darum geht, den Verein zu beschreiben. Für Thüringen gibt es drei Ableger. Erfurt, Jena und Arnstadt nennt der Nachrichtendienst. Es solle durch den Verein, schreibt der Verfassungsschutz, eine aus der Zusammenarbeit mit Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden resultierende „Aufklärung von Straftaten unterbunden werden“. Dass der Verein nach wie vor beobachtet wird, ist der Partei ein Dorn im Auge.

Als Reaktion auf den Verfassungsschutzbericht 2017 schrieben die Abgeordneten Katharina König-Preuss und Steffen Dittes – er ist auch stellvertretender Landeschef der Partei – in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass die Beobachtung weiter auf „deutliche Kritik der Fraktion“ stoße. Dittes und König-Preuss erklären damals, dass der Verein das gesetzlich verbriefte strafprozessuale Recht der „Aussageverweigerung“ bewerbe.

Wie das praktisch aussieht, lässt sich auf der Internetseite der Ortsgruppe Erfurt nachvollziehen. Dort ist seit dem Tag der Landtagswahl 2019 ein Eintrag zu finden, in dem empfohlen wird: „Wenn ihr in Zukunft Post von den Cops bekommt: Nicht hingehen! Gleiches gilt für Anrufe bei euch durch die Cops, wimmelt sie ab, sagt nichts!“ Tags zuvor hatten in Erfurt Demonstrationen stattgefunden, bei denen es zu Identitätsfeststellungen und vorläufigen Festnahmen kam.

Daneben geht es bei der Linkspartei auch immer um die Vergangenheit. Acht Abgeordnete der aktuellen Fraktion waren Funktionäre der SED – vielen CDU-lern gilt das als wichtigstes Argument, den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht aufzuweichen. Mittlerweile gibt es aber auch andere Stimmen.

Wie offen gehen Linke-Abgeordneten mit ihrer Vergangenheit um?

Der Linke-Parteisprecher erklärt, dass die Landtagsabgeordneten mit SED-Vergangenheit in ihren Biografien offen umgingen. „Sie sind sich der besonderen Verantwortung bewusst und werden ihr gerecht. Die Thüringer Linke bemüht sich weiterhin um die Aufarbeitung des DDR-Unrechts“, sagt er.

Wie offen aber sind die Linke-Abgeordneten mit der SED-Vergangenheit? Da wäre zum Beispiel André Blechschmidt, der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion im Thüringer Landtag, zu nennen. Der langjährige Leiter der Gedenkstätte Berlin-Höhenschönhausen, Hubertus Knabe, schreibt auf seinem Blog über ihn, dass er als „Inoffizieller Mitarbeiter mit Arbeitsakte“ (IMA) bei der Stasi registriert gewesen sei. „Die Akte ist verschwunden“, sagt er auf Anfrage.

Die damalige Thüringer Stasi-Beauftragte Hildigund Neubert sagte schon 2014 über Blechschmidt, der bei der Erstauflage von „R2G“ als Chef der Staatskanzlei gehandelt worden war, der Bild: „Es existiert eine HVA-Registrierung. Die anderen Unterlagen sind verschwunden.“ HVA steht für Hauptverwaltung Aufklärung

Blechschmidt selbst schreibt auf seiner Webseite lediglich, zur DDR-Zeit Philosophie studiert zu haben, was seine Beschreibung für Marxismus-Leninismus ist. Bis zur Wende habe er dann als „Mitarbeiter für Kirchenfragen beim Rat des Bezirks Erfurt“ gearbeitet. Am 5. Februar 2020, bei der Wahl von Thomas Kemmerich, erhielt Blechschmidt einen Ordnungsruf, weil er den gerade gewählten MP als „Heuchler in Reinkultur“ bezeichnet hatte.

Hubertus Knabe: Hohes Maß an personeller Kontinuität

Die Ordnungsrufende war Landtagspräsidentin Birgit Keller, Mitglied der Linksfraktion – und mit SED-Funktionärsvergangenheit. Sie gehörte der FDJ-Kreisleitung in Sangerhausen an und war Mitarbeiterin der SED-Kreisleitung in Nordhausen. Keller geht damit offen um, sagte bei ihrer Antrittsrede, dass diese Tätigkeiten sie nach der Wende vor die Frage gestellt hätten, ob sie sich „ins Privatleben zurückziehen oder politisch engagieren soll“. Zur Verantwortung für das DDR-Unrecht sagte Keller: „Der Respekt vor den Opfern ist und bleibt eine Grundlage meiner Arbeit als Präsidentin des Landtages.“

Für Huberts Knabe sind das zwei Beispiele, dass die Linke ein hohes Maß an „personeller Kontinuität zur DDR“ zeigt. Würde Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt, befürchtet Knabe: „Für Thüringen bedeutet es vor allem, dass die gescheiterten sozialistischen Ideen an Bedeutung gewinnen werden und die Partei ihren Einfluss auch personell weiter ausbauen wird.“

Dass Ramelow sich „nach seiner Niederlage nicht zurückzieht, sondern weiter nach dem Amt drängt, sagt viel über seinen Charakter aus“, so der ehemalige Gedenkstättenleiter auf Anfrage. In der vergangenen Legislatur hatten mit Ina Leukefeld (IM „Sonja“) und Frank Kuschel (IM „Fritz Kaiser“) noch zwei ehemalige Stasi-Spitzel in der Linke-Fraktion gesessen.

Die Linke, die DDR und die Debatte über den Unrechtsstaat

Neben Keller verweist im nun aktuellen Parlament auch Ralf Kalich auf eine Vergangenheit im Dienste der DDR – als NVA-Grenztruppenoffizier hätte er im Zweifel auf jene Menschen schießen müssen, die aus der DDR fliehen wollten. Kalich ordnet seine Tätigkeit, so hat er es mal gegenüber dieser Zeitung beschrieben, als Dienst in „einem legitimen Staat“ ein, geht aber selbstkritisch damit um: „Ich habe aus diesen Erfahrungen gelernt und sage heute, dass die DDR, was den Umgang mit den bürgerlichen Freiheiten betrifft, ein Unrechtsstaat war.“

Bodo Ramelow weigerte sich lange beharrlich, die DDR einen Unrechtsstaat zu nennen, während die Minderheitskoalition aus Linke, SPD und Grüne, die das Land gern regieren will, in ihrem Zukunftspapier diesen Begriff verwendet. Ramelow polterte am 11. Februar, also knapp eine Woche nach seiner Ablösung als Ministerpräsident, auf Twitter: „Sag endlich Unrechtsstaat, sag es endlich Unrechtsstaat, warum sagst du es nicht endlich? Einfach nur das Wort Unrechtsstaat sagen und dann wird alles gut …“ Verlinkt ist auf dem Tweet ein Eintrag aus seinem Online-Tagebuch.

Darin schreibt Ramelow, wie er es auch stets antwortet, wenn man ihn fragt, dass er „das begangene Unrecht und das erlittene Unrecht in der DDR nie bestritten“ habe. Aus Sicht von Ramelow ist der juristische Begriff Unrechtsstaat nur in Rückkopplung auf Fritz Bauer und den Auschwitz-Prozess zu verwenden.

Zur politischen Wertung „Unrechtsstaat“ kommt Ramelow indes auch – in Anbetracht des von den Menschen in der DDR erlittenen Unrechts. Das wird in dem Koalitionsvertrag, den Linke, SPD und Grüne, unterschrieben haben, ausgeführt. Ramelow arbeitete an dieser Passage mit.

Weitere Linke-Abgeordnete mit SED-Vergangenheit:

Karola Stange: Arbeitete im Bereich „Landwirtschaft“ der SED-Kreisleitung Erfurt und stieg 1988 in die SED-Stadtleitung der heutigen Landeshauptstadt auf.

Arbeitete im Bereich „Landwirtschaft“ der SED-Kreisleitung Erfurt und stieg 1988 in die SED-Stadtleitung der heutigen Landeshauptstadt auf. Gudrun Lukin: Sie ist das wohl längst gediente Parteimitglied, soll schon Anfang der 1970er-Jahre in die SED eingetreten sein. 1984 arbeitete sie für den von der SED eingesetzten Jenaer Bürgermeister.

Sie ist das wohl längst gediente Parteimitglied, soll schon Anfang der 1970er-Jahre in die SED eingetreten sein. 1984 arbeitete sie für den von der SED eingesetzten Jenaer Bürgermeister. Ute Lukasch: Bis zur Wende war sie in der SED, arbeitete beim Rat des Kreises in Schmölln.

Bis zur Wende war sie in der SED, arbeitete beim Rat des Kreises in Schmölln. Knut Korschewsky: Der ehemalige Landeschef der Linken trat 1979 in die SED ein und war 1989 bis 1990 Sekretär der FDJ-Kreisleitung in Suhl.

Der ehemalige Landeschef der Linken trat 1979 in die SED ein und war 1989 bis 1990 Sekretär der FDJ-Kreisleitung in Suhl. Heike Werner: Die Ex-Arbeitsministerin und stellvertretende Linke-Chefin absolvierte nach ihrem Abitur ein Praktikum bei der FDJ-Kreisleitung in Zwickau und war 1988 bis 1989 Mitglied der SED.

DDR-Grenzoffizier Ralf Kalich über die Nacht des Mauerfalls