Berlin. Viele Ukraine-Flüchtlinge wollen einer Umfrage zufolge langfristig in Deutschland bleiben. Das sind die weiteren Ergebnisse der Studie.

Viele Geflüchtete aus der Ukraine wollen auf Dauer oder zumindest für eine gewisse Zeit in Deutschland bleiben. Das geht aus den Ergebnissen einer repräsentativen Befragung hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden. Für die Studie wurden 11.000 Menschen, die wegen des Ukraine-Kriegs nach Deutschland geflüchtet sind, zu ihren Zukunftsplänen, aber auch zu ihrer aktuellen Situation befragt.

Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland: Ein Drittel will nach Kriegsende zurückkehren

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gaben mehr als ein Drittel der Befragten an, in naher Zukunft nicht in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen. Elf Prozent planen, für mehrere Jahre in der Bundesrepublik bleiben zu wollen. Gleichzeitig äußerte rund ein Drittel den Wunsch, Deutschland nach Kriegsende wieder zu verlassen. Nur zwei Prozent der Befragten haben feste Pläne, das innerhalb eines Jahres zu tun. 27 Prozent sind mit Blick auf ihre Zukunft noch unentschieden.

Mit Blick auf ihr Leben in Deutschland gaben rund 17 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine im erwerbsfähigen Alter an, zum Zeitpunkt der Befragung einen Job gehabt zu haben. Der Großteil davon – 71 Prozent – ging laut Studie einer Tätigkeit nach, die einen Hoch- oder Berufsschulabschluss voraussetzt.

Millionen Menschen sind seit Beginn des Kriegs aus der Ukraine geflohen – viele von ihnen nach Deutschland. Foto: Petros Giannakouris / dpa

Geflüchtete aus der Ukraine zum Großteil aus Regionen, die stark vom Krieg betroffen sind

Zwei Drittel und damit die Mehrheit der Flüchtlinge stammen aus Regionen der Ukraine, die besonders stark vom Krieg betroffen sind. Die Entscheidung, nach Deutschland und nicht in ein anderes Land zu fliehen, begründeten 60 Prozent damit, dass hier bereits Menschen leben, die sie kennen – etwa Freunde oder Verwandte. Andere häufig genannte Motive sind die Achtung der Menschenrechte, das Wohlfahrtssystem, das Bildungssystem, die Willkommenskultur und die wirtschaftliche Lage in Deutschland. 18 Prozent der Flüchtlinge gaben an, der Zufall habe sie nach Deutschland geführt.

Durchgeführt wurde die Studie "Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland – Flucht, Ankunft und Leben" durch das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Befragung lief von August bis Oktober. Lesen Sie auch: Flüchtlinge aus der Ukraine – Keine Hinweise auf Leistungsmissbrauch

Am Stichtag 21. November waren im Ausländerzentralregister 1.026.599 Menschen erfasst, die seit Kriegsbeginn am 24. Februar nach Deutschland eingereist sind. Die erwachsenen Geflüchteten aus der Ukraine sind zu rund 80 Prozent Frauen, von denen fast jede Zweite (48 Prozent) mit minderjährigen Kindern im Haushalt lebt. (fmg/dpa)

