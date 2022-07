Seit Tagen ist die ostukrainische Stadt Slowjansk unter russischem Beschuss. Menschen wie Valentina Stelmach haben Haus und Hof verloren, das Geschäft von Andrij Gerasymenko liegt in Trümmern. Und Viktoria Kolotyj will einfach nur noch weg aus Slowjansk.

Berlin Die ukrainischen Truppen haben nach eigenen Angaben einen Angriff des russischen Militärs im Donbass zurückgeschlagen. Mehr im Blog.

Der Gouverneur von Donezk ruft zur Evakuierung von Slowjansk auf

Die Linke fordert eine Aufhebung der Russland-Sanktionen und Gespräche über eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Die Ukraine meldet hohe Verluste der russischen Truppen im Donbass

Russland kappt einen Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

Berlin/Kiew/Moskau. Auch am 133. Tag des Ukraine-Krieges ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, Russland habe erneut Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen und bekräftigte gleichzeitig seinen Appell zur Lieferung von Abwehrsystemen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich unterdessen am heutigen Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Voraussichtlich wird es dabei um den Krieg, dessen Auswirkungen auf Deutschland, die Inflation sowie die Gasknappheit gehen.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Mittwoch, 6. Juli – Lawrow will bei G20-Treffen auch bilaterale Gespräche führen

10.54 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow will sich am Rande eines Ministertreffens der G20-Staaten auf der indonesischen Insel Bali mit mehreren anderen Außenministern zu bilateralen Begegnungen zusammensetzen. "Was die (bilateralen) Treffen angeht, so gab es bestimmte Anfragen. Es wird eine Reihe von Treffen geben", sagte Lawrow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Mittwoch bei einem Besuch in Vietnam. Um welche Staaten es sich dabei handelt, sagte er nicht.

Das Ministertreffen der G20-Runde aus wichtigen Industrie- und Schwellenländern beginnt an diesem Donnerstag. Aus Deutschland kommt Außenministerin Annalena Baerbock. US-Außenminister Antony Blinken hat ein Treffen mit Lawrow bereits als unzeitgemäß abgelehnt. Zahlreiche Politiker im Westen kritisieren Lawrows Teilnahme an dem G20-Treffen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Gouverneur ruft wegen russischer Angriffe zu Evakuierung von Slowjansk auf

9.20 Uhr: Angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine hat die Regionalregierung die Einwohner zur Flucht aufgerufen. "Mein wichtigster Ratschlag ist die Evakuierung", sagte der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstagabend. "In dieser Woche gab es keinen Tag ohne Beschuss." Die Stadt befinde sich nun in Reichweite russischer Mehrfachraketenwerfer. "Der Feind beschießt die Stadt chaotisch, die Angriffe zielen darauf ab, die lokale Bevölkerung zu vernichten", fügte der Gouverneur hinzu.

AFP-Journalisten in Slowjansk sahen, wie Raketen auf dem Marktplatz und in den umliegenden Straßen einschlugen und wie Feuerwehrleute versuchten, die dadurch ausgelösten Brände zu löschen.

Überreste einer Rakete stecken in der Nähe eines Bauernhofs im Dorf Majaky bei Slowjansk im Boden. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Linke fordert Aufhebung der Russland-Sanktionen und Gespräche über Nord Stream 2

9.10 Uhr: Die Linke fordert angesichts der Energiekrise eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und Gespräche über eine Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. "Die Bundesregierung muss jetzt alles dafür tun, die Energieversorgung sicherzustellen", sagte der Linken-Wirtschaftsexperte Klaus Ernst der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Dazu muss man, trotz des völkerrechtswidrigen Krieges, mit Russland reden. Gegebenenfalls auch darüber, Nord Stream 2 befristet in Betrieb zu nehmen, wenn die Gasversorgung nicht anders zu gewährleisten ist."

Nord Stream 2 sollte russisches Gas unter der Ostsee nach Deutschland bringen. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die Bundesregierung das Zulassungsverfahren für das Pipeline-Projekt gestoppt. Ernst beklagte, die energiepolitischen Sanktionen gegen Russland seien wirkungslos. Russland setze den Krieg unvermindert fort, auch verdiene das Land weiterhin gut an seinen Rohstoffen, "und unsere Bürger und unsere Wirtschaft sind die Leidtragenden einer völlig verfehlten Sanktionspolitik", sagte der Linken-Politiker. "Vor diesem Hintergrund ist es unmoralisch, die Sanktionen in dieser Art und Weise aufrechtzuerhalten."

Russland kappt Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

8.30 Uhr: Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan wegen des Ukrainekriegs Unstimmigkeiten gegeben.

Die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei "gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen", werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Nach offiziellen Angaben ist die Dokumentation beim Notfallplan für die Beseitigung eventueller Ölunfälle unvollständig. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen, doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals - und erhielt Recht.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Arbeiter beseitigen die Trümmer des Amstor-Einkaufszentrums in Krementschuk, zwei Tage nachdem es nach Angaben der ukrainischen Behörden von einer russischen Rakete getroffen wurde. Foto: Ukrainian State Emergency Service Press Service / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Feuerwehrleute des Staatlichen Katastrophenschutzes beseitigen die Trümmer eines Einkaufszentrums in Kremenchuk, das nach einem Raketenangriff in Brand geraten ist. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Feuerwehrleute beseitigen die Trümmer nach einem russischen Raketenangriff auf eine Schule in Charkiw. Foto: Ukraine-Krieg-Ort

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Umgestürzte Autos und beschädigte Wohnhäuser in Saltiwka, einem großen Wohngebiet in der nordöstlichen Region Charkiw im Osten der Ukraine. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann steht in einem durch russischen Beschuss zerstören Sportkomplex der Polytechnischen Hochschule in Kiew. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner fotografieren die Überreste einer Rakete, die in Sloviansk Streubomben auf einen Wohnkomplex abwarf. Foto: Scott Olson/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bei den russischen Angriffen wurde auch ein Bauernhof im Dorf Mala Rohan in der Nähe von Charkiw zerstört. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein amerikanischer Arzt behandelt im Krankenhaus von Sloviansk einen Mann mit einer Schrapnellwunde im Gesicht. Das Krankenhaus, das nicht weit von dem von Russland gehaltenen Gebiet in der Ukraine entfernt ist, muss seit etwa einem Monat ohne fließendes Wasser auskommen. Foto: Scott Olson/Getty Images



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Anwohnerin steht vor ihrem durch russischen Beschuss schwer beschädigten Haus in Bachmut. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein durch Luftangriffe zerstörtes Wohngebäude in Tschernihiw. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Familie macht einen Sonntagsspaziergang durch ein Viertel, das kurz zuvor durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde. Foto: Scott Olson/ Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen erweisen dem gefallenen ukrainischen Bürgerrechtsaktivist Roman Ratushny die letzte Ehre. Roman Ratushny wurde am 9. Juni in der Nähe von Izium im Kampf getötet. Foto: Alexey Furman/ Getty Images



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Luftaufnahme zeigt das zerstörte Community Art Center nach einem Angriff in der Stadt Lyssytschansk in der ostukrainischen Region Donbass. Foto: Aris Messinis/ AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mitglieder einer freiwilligen Formation der Territorialen Gemeinschaft Butscha ruhen sich nach der Teilnahme an einem Kampftraining aus. Foto: Alexey Furman/ Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat vor einer gesprengten Brücke am Fluss Lozovenka in der Nähe des Dorfes Rus'ka Lozova bei Charkiw. Foto: Sergey Bobok / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Frau und ihre Tochter gehen an einem Wohnhaus vorbei, das durch den Beschuss in der Stadt Irpin zerstört wurde. Foto: Sergei Chuzavkow / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schüttelt die Hand von Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Ludovic Marin / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zwei Ermittler in Schutzkleidung arbeiten während einer Exhumierung an einem Massengrab in der Nähe von Butscha am Stadtrand von Kiew. Foto: Natacha Pisarenko/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Anwohner aus Bachmut öffnet seine Arme, als er sein beschädigtes Haus nach einem nächtlichen russischen Beschuss betrachtet. Foto: Efrem Lukatsky/ dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein russischer Soldat sichert einen Bereich auf dem Gelände des Metallurgischen Kombinats Azovstal, das von der Regierung der Volksrepublik Donezk kontrolliert wird. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir besucht Mitte Juni die ukrainische Hauptstadt Kiew. Foto: Andreas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Motyschyn ruht sich eine ältere Frau vor den Trümmern ihres zerstörten Hauses aus. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka haben russische Geschosse mehrere Wohnhäuser und einen Spielplatz zerstört. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Andriivka beseitigt eine ältere Frau zusammen mit ihrem Sohn die Trümmer ihres Hauses. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mit Kuscheltieren in Schulbussen gedenken Ukrainer in Lwiw den im Krieg getöteten Kindern. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einem Raketenangriff auf Slowjansk sitzt der Ukrainer Sergiy Tarasjuk in seinem zerstörten Haus. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auf der Halbinsel Krim hängt das russische "Z"-Propagandasymbol an einer Hauswand. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein zerstörter Panzer im von Russland besetzten Mariupol. Aus der Hafenstadt ist erstmals seit ihrer Eroberung wieder ein Schiff ausgelaufen. Foto: STRINGER / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, besucht die vom Krieg betroffene Region Charkiw. Selenskyj beschrieb die Situation im Osten als "unbeschreiblich schwierig". Foto: --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ministerin Svenja Schulze besucht Borodjanka, bei Kiew. Schulze ist als zweites Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Foto: Ulf Mauder/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein beschossener Teil des Barabaschowo-Marktes in Charkiw. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zwei Männer tragen eine Holzplatte durch die schwer beschädigte Stadt Bachmut. In den Gebiet gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Foto: Francisco Seco/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein verwundeter Soldat im Stahlwerk Azovstal (Archivbild). Tausende ukrainische Kämpfer befinden sich in der Ostukraine in Gefangenschaft. Foto: Dmytro 'orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bundeskanzler Scholz hat Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Angehörige der Besatzungsmitglieder winken zum Abschied, während die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" der Marine den Hafen am Marinestützpunkt verlässt. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten die Nordflanke der Nato absichern. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Angehörige und Kameraden trauern in Kiew um einen Gefallenen von der ukrainischen Ostfront. Rund 8000 Soldatinnen und Soldaten sollen dort in Gefangenschaft sein. Foto: Christopher Furlong/Getty Images



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Spuren eines russischen Angriffs auf Wohngebäude in Kramatorsk. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der Mann hatte vor Gericht in der ukrainischen Hauptstadt ausgesagt, auf Befehl einen 62-Jährigen Zivilisten im Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy erschossen zu haben. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Durch den russischen Beschuss bedrohte Menschen verlassen eine U-Bahn-Station in Charkiw (Ukraine), wo viele wochenlang im Untergrund gelebt hatten. Foto: John Moore/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine ältere Frau steht in ihrem schwer beschädigten Haus, das von einer Rakete in der Stadt Bakhmut in der ostukrainischen Region Donbass getroffen wurde. Foto: Aris Messinis / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Als erster ausländischer Staatschef seit dem Beginn des russischen Einmarsches hat der polnische Präsident Andrzej Duda (links) eine Rede im ukrainischen Parlament, der Rada, gehalten.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ausgebrannter russischer Panzer in einem Dorf nahe Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine, Barwinkowe: Ein Veteran lädt eine Patrone in eines seiner Magazine. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Polizist dokumentiert die Zerstörung eines der größten Bekleidungsmärkte Europas, "Barabaschowo" in Charkiw. Foto: Sergey Bobok /AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das finnische Parlament stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Ja-Stimmen für die NATO-Mitgliedschaft. Foto: Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva /AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Arbeiter reparieren ein beschädigtes Fenster eines Wohnhauses im Bezirk Saltivka im Norden Charkiws. Foto: Dimitar Dilkoff /AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat steht mit der Flagge seines Landes im Hintergrund auf einem Panzer, außerhalb von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der ukraininsche Wolodymyr Selenskyj verleiht Medaillen an medizinisches Personal in Kiew. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der selbst ernannten Volksrepublik Donezk räumen Trümmer an der Seite des schwer beschädigten Theatergebäudes. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein durch russischen Beschuss zerstörtes Gebäude in der Region Tschernihiw. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blick auf Gräber von Zivilisten, die während der russischen Invasion in Butscha getötet wurden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blick auf eine Straße in Mariupol. Foto: STRINGER / AFP



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat schaut nach einem russischen Luftangriff in Bachmut auf das zerstörte Gebiet. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein verletzter ukrainischer Soldat in Asow in Mariupol. Noch immer sind Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk eingekesselt. Foto: picture alliance/dpa/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/AP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Mykhailo Spodarets ist Professor für ukrainische Literatur. Gerade unterrichtet er online aus dem Keller seines Hauses in Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann fegt in Odessa Trümmer vor einem Gebäude zusammen, das einmal ein Einkaufszentrum war. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner füllen im ostukrainischen Lyssytschansk Kanister und Eimer mit Wasser aus einem Feuerwehrauto. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die 14-jährige Alexandria, ihre Mutter (m.) und die 20-jährige Tochter Maria bei der Trauerfeier ihres Vaters im ukrainischen Dnipro. Der Soldat starb Anfang Mai im Kampf gegen russische Soldaten in Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Zerstörte Häuser in Mariupol. Das Stahlwerk Azovstal wurde wieder von russischen Soldaten beschossen. Foto: STRINGER / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Soldat inspiziert einen Krater nach einem Luftangriff der russischen Streitkräfte in der Region Luhansk. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anna Loboda (93) ist aus der Region Donezk geflohen. Im Kloster St. Michael in Odessa singt sie ein Lied. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Familien harren mit ihren Milchkühen nahe der Front in der Ostukraine aus.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem russischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27. April bei Izyum verwundet worden.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa



Kiew meldet hohe Verluste der russischen Truppen im Donbass

7.48 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben nach eigenen Angaben einen Angriff des russischen Militärs im Gebiet Donbass im Osten der Ukraine zurückgeschlagen. "Die ukrainischen Kämpfer haben dem Feind bei einem versuchten Angriff im Umkreis der Ortschaften Werchnjokamkanka, Bilohoriwka und Hryhoriwka erhebliche Verluste zugefügt. Die Okkupanten haben sich zurückgezogen", teilte der Generalstab in Kiew am Mittwoch mit. Die Ortschaften liegen 10 bis 15 Kilometer westlich der einstigen Großstadt Lyssytschansk, die Russlands Truppen am Wochenende erobert haben.

Auch südlich davon im Raum Bachmut sei es gelungen, den russischen Vormarsch zu stoppen und bei den Angreifern für "Ausfälle" zu sorgen, hieß es in dem Bericht. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Entlang der Linie der drei Kleinstädte Siwersk, Soledar und Bachmut hat die ukrainische Armee nach dem Fall des Ballungsraums Sjewjerodonezk-Lyssytschansk einen neuen Verteidigungswall aufgebaut.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ein ukrainischer Soldat spricht mit Frauen, die sich vor dem russischen Beschuss in einem Keller in Lyssytschansk versteckt haben. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Hier startet ein neues Blog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier. (afp/dpa/epd/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de