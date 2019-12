In der Bildmitte das Haus Inselplatz 9a, das der Bebauung mir einem Uni-Campus im Wege ist

Jena. Für den geplanten neuen Universitätscampus in Jena ist die letzte Hürden aus dem Weg geräumt worden.

Neuer Uni-Campus in Jena kann gebaut werden

Für den geplanten neuen Universitätscampus in Jena ist die letzte Hürden aus dem Weg geräumt worden. Bis Jahresende sollen die letzten Mieter eines zum Abriss vorgesehenen Hauses auf der künftigen Baustelle ausziehen, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Somit könne im Frühjahr 2020 der offizielle Startschuss für das Vorhaben fallen.

In dem für den Abriss vorgesehenen Gebäude war bisher ein alternatives Wohnprojekt untergebracht. Die letzten zwei Bewohner hatten sich juristisch gegen die Kündigung des Mietvertrages durch das Land gewehrt. Nach einer am Dienstag erzielten Einigung sollen die Bewohner nun neue Räume in einer früheren Ausflugsgaststätte außerhalb der Stadt erhalten und mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen einen Erbbaurechtsvertrag abschließen.

