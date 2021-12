Wer sind die „Omas gegen rechts“ in Thüringen?

Erfurt. Es sind längst nicht nur Großmütter, die sich gegen Angriffe auf die Demokratie zur Wehr setzen.

Natürlich ist er keine Oma, sondern ein Opa. Reiner Praß ist 63 Jahre, geboren in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, seit 2001 lebt er in Thüringen, hat einen Doktortitel, arbeitet als Historiker, Übersetzer und Stadtführer, genießt mit der Enkelin das Opa-Sein. Aber das ermöglicht ihm trotzdem, zu den „Omas gegen rechts“ zu gehören. Denn Voraussetzung dafür sind vor allem die geeinte Motivation, sich gegen rechts zu stellen, nicht tatenlos zuzusehen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen.

Trotzdem ist Reiner Praß eine Ausnahme. Denn aktuell ist er der einzige Mann im 20 köpfigen-Vereins-Kreis der Thüringer Omas gegen rechts, die zwischen Mitte 50 – wie Ute – und Mitte 85 – wie Käthe – sind. Mindestens ein Mal im Monat tauschen sie sich aus, während der Pandemie vornehmlich über Video. Es herrscht keine Hierarchie, kein Zwang. „Dafür das Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein“, so Renate Wanner-Hopp.

Kritik an Justiz im Ballstädt-Prozess

Die 60-Jährige zählt wie Reiner Praß zum Vorstand des Vereins, der sich in diesem Jahr in Erfurt gegründet hat. Für Aufmerksamkeit hatte das Bündnis allerdings schon vorher gesorgt und so erhielten die „Omas gegen rechts“ kürzlich den Thüringer Demokratiepreis. Doch die Genugtuung darüber, „dass unsere ehrenamtliche Arbeit wahrgenommen wird“, haben sie mit Kritik verbunden.

Aus ihrer Sicht werde die Justiz im Freistaat ihrer Verantwortung im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht ausreichend gerecht. „Deshalb fällt es uns schwer, überschwängliche Freunde über diesen Preis zu entwickeln“, äußert Renate Wanner-Hopp. Und so haben sie gemeinsam die Idee entwickelt, künftig selbst einen Preis zu verleihen, an jene, die sich in Thüringen vehement gegen Rechtsextreme stellen.

So wie die „Omas gegen rechts“, die vor allem durch den sogenannten „Ballstädt-Prozess“ weit über die Thüringer Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Da prangerten sie im Vorfeld eine Absprache zwischen Anklage und Verteidigung an, durch den die Täter deutlich mildere Strafen bekommen sollten. Fast 45 000 Unterschriften sammelten sie in einer Petition, stellten sich auch mutig mit Plakaten vor das Verhandlungsgebäude.

Die Bewährungs-Urteile erschüttern sie noch immer. Renate Wanner-Hopp und Reiner Praß sprechen von „tiefer Enttäuschung“, von „Unverständnis“ wie mit den Opfern umgegangen wurde, vom „erschütterten Glauben an unparteiische Justiz“ in diesem Prozess, der seinen Anfang immerhin vor fast acht Jahren mit dem Überfall auf die Kirmes-Gesellschaft hatte.

Respekt vor Lebensleistung im Osten

Dass sich Renate Wanner-Hopp, die in Ludwigshafen aufgewachsen ist, bei den „Omas“ engagiert, ist eher einem Zufall zu verdanken. Bei einer Mai-Kundgebung 2019 in Erfurt sah die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Predigergemeinde entsprechende Schilder: „Da habe ich mir gedacht – ich bin Oma, ich bin gegen rechts, da gehöre ich hin.“ Für ihre Entscheidung spielten aber auch mütterliche Kriegserlebnisse eine Rolle: „Von diesen war meine ganze Kindheit geprägt. Ständig musste ich überlebenswichtige Regeln beachten. Dazu gehörte, jeden Abend die Kleidung so über den Stuhl zu legen, dass ich mitten in der Nacht, in Dunkelheit, mich ankleiden und das Haus verlassen konnte.“

2018 war Renate Wanner-Hopp mit der Familie von München in die Heimatstadt ihrer Mutter gezogen. Auch Reiner Praß ist aus dem Westen gekommen. Er hat „großen Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in Thüringen während der Vereinigung.“ Diese werde leider oft nicht anerkannt. Auch das erkläre eventuell, warum die AFD gerade in Mitteldeutschland solchen „erschreckenden Zuspruch“ hat. Und er mahnt: „Demokratie ist nichts Selbstverständliches, wir müssen sie uns jeden Tag erarbeiten und gegen Angriffe verteidigen.“

Protest gegen Corona-Leugner

Und deshalb lassen die „Omas gegen rechts“ mit ihrem Opa nicht locker. So erinnern sie jeweils im Mai an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten im Jahr 1933, haben dazu unter anderem das Jugendtheater Schotte als Partner gewonnen. Sie formulieren zudem ihren Unwillen gegen die Corona-Leugner, die auf den jetzigen Demonstrationen oft von Rechtsradikalen mit menschenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Einstellung gesteuert werden.

Ja, es finden sich leider genug Anlässe, für die „Omas gegen rechts“ aktiv zu sein, sagt Renate Wanner-Hopp. Und so werden sie auch künftig unermüdlich Haltung zeigen, die anderen gleichzeitig Halt geben soll.

Reiner Praß ist dazu inmitten der Frauenpower gern weiter bereit. Allerdings würde es ihn freuen, wenn sich bald noch weitere Opas im Verein zu den Omas gesellen. . .