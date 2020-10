Westdeutsche dominieren Führungsämter in der Thüringer Verwaltung

Ostdeutsche sind in Spitzenpositionen in der Thüringer Landesverwaltung unterrepräsentiert. So gibt es in den 104 Stellen der Besoldungsgruppen B2 bis B10 (7845 bis 13.621 Euro brutto monatlich) 68 West-, aber lediglich 35 Ostdeutsche; ein Bewerber hat Migrationshintergrund. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Möller hervor.

AfD-Politiker Möller kritisiert „krasses Missverhältnis" Stefan Möller zeigt sich „angenehm überrascht" von der Antwort der Landesregierung, wie er sagt. „Zumindest formal", schickt er hinterher. „Inhaltlich ist das natürlich enttäuschend." Aus der vierseitigen Antwort des Finanzministeriums, das der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion vor sich liegen hat, geht hervor, dass 30 Jahre nach der Wende Ostdeutsche gegen ihre westdeutschen Konkurrenten offenbar immer noch das Nachsehen haben, wenn es um Führungspositionen im Landesdienst geht. In den Genuss der lukrativen ­B-Vergütungen kommen 68 West-, aber nur 35 Ostdeutsche. Zu dieser Besoldungsgruppe (B2 bis B10) gehören stellvertretende Abteilungsleiter (B3: 8307 Euro Grundgehalt brutto monatlich) oder Staatssekretäre (B9: 11.571 Euro). In der Wissenschaft sieht es nicht besser aus. So sind Ostdeutsche auch bei der W-Besoldung, die das Gehalt von beamteten Professoren regelt, deutlich in der Minderheit. Besonders signifikant stellt sich das bei der W3-Einstufung dar. Hier sind 245 west- und nur 68 ostdeutsche Hochschullehrer vertreten. Bei Thüringer Richtern ist die westdeutsche Provenienz ebenfalls tonangebend. Unter den R1 bis R8 vergüteten Juristen (4290 bis 10.912 Euro) stammen 401 aus den alten Bundesländern, 212 aus dem ­Osten. Möller nennt das „ein krasses Missverhältnis", das sich seiner Ansicht nach nicht mehr damit begründen lasse, dass Ostdeutsche weniger qualifiziert seien als ihre westdeutschen Kollegen. Aber welche Kriterien sind eigentlich ausschlaggebend?, wollte der AfD-Abgeordnete von der Landesregierung wissen. Bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis gehe es einzig um die im Grundgesetz verankerte „Eignung, Leistung und Befähigung", antwortet Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert (SPD). Nach der besonderen historischen Ausgangssituation der Wiedervereinigung sei es allerdings erforderlich gewesen in den Anfangsjahren des Aufbaus der Thüringer Landesverwaltung in einigen Bereichen Dienstposten vorrangig mit Bewerbern westdeutscher Herkunft zu besetzen. Regierung soll Ungleichbehandlung auf den Grund gehen „Ostdeutsche Bewerber verfügten zum damaligen Zeitpunkt mitunter nicht über die erforderlichen laufbahnrechtlichen Qualifikationen – insbesondere den entsprechenden anerkannten Hochschulabschluss oder einen Vorbereitungsdienst", so Schubert. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand sei dieser Unterschied nun nicht mehr relevant. Dennoch sind Ostdeutsche in Spitzenjobs immer noch seltener zu finden. Aber nicht nur das wurmt Möller. „Was mich besonders ärgert, ist, dass scheinbar überhaupt kein Aufklärungsinteresse besteht, warum das so ist", sagt er. Die Erwiderung auf seine Frage, welche Maßnahmen nach Auffassung der Landesregierung erforderlich sind, um eine entsprechende Benachteiligung Ostdeutscher zu beseitigen, stellt ihn nicht zufrieden. Darin heißt es: „Ostdeutsche Bewerber verfügen nunmehr regelmäßig über die gleichen Qualifikationen wie westdeutsche Bewerber. Einstellungen und Beförderungen richten sich nach den Maßstäben des Artikels 33 Absatz 2 Grundgesetz. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind nicht erforderlich und wären im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch nicht zulässig." Natürlich könne der Verwaltungsapparat des Freistaats nicht weitestgehend aus Landeskindern besetzt werden, sagt der in Erfurt geborene Möller. „Aber dieser Ungleichbehandlung müsste eine Landesregierung, die sich als progressiv versteht, auf den Grund gehen. Das tut sie aber nicht. Jedenfalls kann ich das nicht aus der Antwort erkennen", kritisiert er. Einen kleinen Lichtblick sieht aber auch der AfD-Mann. ­Zumindest bei A16-Beamten (5949 bis 7543 Euro) und Staats­anwälten (Einstufung analog zu Richtern) fällt das Verhältnis zu Gunsten der Ostdeutschen aus. Menschen mit ­Migrationshintergrund, auch das zeigt die Statistik, sind im höheren Beamtendienst des Landes sehr rar.