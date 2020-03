„Wir haben uns abgeschafft und mancher hat nie wieder Fuß gefasst“

163 Gesetze und 93 Beschlüsse hat die Volkskammer gefasst. Tagungen begannen früh – und dauerten bisweilen von 8 Uhr morgens bis nachts um drei. Stasiunterlagengesetz, Sozialversicherungsgesetz, Gesetz über Freie Berufe, Landwirtschafts- und Umweltrahmengesetz, Handelsentflechtungsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Schwerbehinderteneinführungsgesetz, Beschluss zum Nato-Beitritt… All das zählt Dieter L. Koch auf, wenn er auf die Spanne zwischen Frühjahr und Sommer 1990 blickt. Denn als die Volkskammer die Einheit beschlossen hatte, war ihre Arbeit so gut wie beendet.

Bis zur jüngsten Europawahl war Koch Thüringens CDU-Vertreter in Straßburg und Brüssel – und das fast 30 Jahre lang, zunächst mit Beobachterstatus, später als Abgeordneter. Seine Zeit als Vollblutpolitiker aber begann mit der Wahl am 18. März 1990 für die Volkskammer. Koch, Jahrgang 1953, war 1985 in die CDU eingetreten und war an der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen (HAB) in Weimar als Assistent tätig. Im Herbst 1989 habe er „die große Klappe“ gehabt und sich „einfach aufstellen lassen“. Er bekam nur einen Platz im Mittelfeld der Liste – und rechnete nicht mit dem Einzug in die Volkskammer. Als er am 18. März das CDU-Ergebnis sah, war er „überrascht“. Für ihn begann eine ganz neue Zeit: „Früher dachte ich, ohne Architektur nicht leben zu können, dann habe ich mit der Politik begonnen und bald gemerkt, beides zusammen kann man nicht machen. Deshalb habe ich mich dann auf die politische Schiene konzentriert“, sagt Koch, der in Taubach bei Weimar lebt.

Beim Blick auf die Entscheidungen in der Volkskammer sind ihm die Beschlüsse zur polnischen Westgrenze und zum Bekenntnis zur Deutschen Schuld besonders wichtig. Aus seiner Sicht hat die Volkskammer einen „weltweiten Rekord in Sachen Parlamentarismus“ erbracht. Bei dem damaligen Wirken „standen die Menschen der Noch-DDR im Vordergrund“, gibt er zu bedenken. Es sei „nicht einmal an die eigene Versorgung der Mitglieder der Volkskammer gedacht worden. Wir haben uns abgeschafft, ohne Anerkennungspflicht der Leistungen durch die Bundesrepublik Deutschland“, hebt Koch hervor. So mancher, der sich damals zur Wahl stellte, seinen Beruf aufgab und seinen Aufgaben als Abgeordneter in dieser turbulenten Zeiten nachkam, habe „nie wieder Fuß gefasst“, weiß Koch. Als Vorstandsmitglied des Vereins der ehemaligen Volkskammerabgeordneten der damaligen CDU/DA-Fraktion, der auch Mitglieder anderer Fraktionen angehören, kennt er die Lebenswege. Wenn sie sich jeweils am 18. März treffen, dann stehen noch offene Fragen aus jener Zeit und Selbstkritik im Mittelpunkt, sagt Koch. „Das machen Politiker viel zu selten.“

Wer zurückschaue, müsse erkennen, dass „vieles nicht so umgesetzt wurde, wie von uns beabsichtigt“, Beispiel Rentenüberleitungsgesetz. „In manchen Bereichen kämpfen wir heute noch darum“, gibt er zu bedenken. Dass nicht alles – wie gedacht – gelang, könne auch daran liegen, dass manche Beschlüsse „nicht wasserdicht“ waren. „Wir waren neu in dem Metier“, gibt er zu bedenken – und erinnert auch an die dürftigen Arbeitsbedingungen, die unterschiedlich qualifizierten Berater und die Verwaltung „größtenteils aus der alten Zeit“. Zu dem, was damals von Bürgern begrüßt wurde, zählt die Neugründung der Länder. Was Föderalismus im Detail bedeutet, wird dagegen hierzulande heute oft kritischer gesehen als in den alten Ländern...