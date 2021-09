Dreister Dieb bedient sich an Baustelle in gesperrtem Tunnel auf A71

Gräfenroda. Auf frischer Tat ertappt: Ein 54-jähriger Dieb hatte zunächst auf einer Baustelle der A71 reiche Beute gemacht. Dafür war er in den gesperrten Tunnel eingefahren. Doch Mitarbeiter hatten ihn beobachtet.

In der Nacht zu Mittwoch wollte sich ein Mann von einer Baustelle der A71 bedienen und war dazu in den gesperrten Tunnel Alte Burg gefahren. Er lud mehrere Behältnisse in sein Fahrzeug und fuhr mit der Beute davon. Mitarbeiter der Zentralen Betriebsleitstelle alarmierten die Autobahnpolizei.

Die Beamten der Autobahnpolizeistation Süd stoppten den beschriebenen VW Caddy im Tunnel Rennsteig in Fahrtrichtung Schweinfurt. Bei dem 54-Jährigen wurden mehrere Eimer Kunstharz im Gesamtwert von 700 Euro sichergestellt, die tatsächlich von der Baustelle stammten.

Neben der Diebstahlsanzeige wurde auch eine Anzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen, da das Kennzeichen am Caddy abgeklebt war. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

