Eichsfeld. Auf der Autobahn 38 wird ein neuer Parkplatz gebaut. Eichsfelder Autofahrer müssen auf einem Streckenabschnitt mit längeren Fahrzeiten rechnen.

Eichsfelder Kraftfahrer, die aus Göttingen auf die A38 in Richtung Halle auffahren, müssen ab Montag, 19. Februar, längere Fahrzeiten einplanen. Zwischen den Anschlussstellen Deiderode und Friedland in Fahrtrichtung Halle soll auf Höhe der Ortschaft Elkershausen ein neuer Parkplatz mit WC-Anlage (PWC) gebaut werden. Die zukünftige PWC-Anlage „Gieseberg“ wird mit insgesamt 24 Lkw-Parkplätzen, drei Bus-Parkplätzen, 30 Pkw-Parkplätzen und zwei Behinderten-Pkw-Parkplätzen ausgestattet, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH.

Die ersten Arbeiten starten am 19. Februar mit der Einrichtung der Verkehrssicherung und dem Rückbau der Schutzplanken. Danach beginnt der Bau der Ein- und Ausfahrt vom zukünftigen Parkplatz, gefolgt von den Erdarbeiten auf dem künftigen Parkplatz und dem Bau des Entwässerungssystems. Zwischen der Ein- und Ausfahrt wird ein 200 Meter langer und vier Meter hoher Lärmschutzwall errichtet.

Für das Regenwasser des Parkplatzes wird ein Rückhaltebecken gebaut. Für die Zeit, bis die Ein- und Ausfahrt der PWC-Anlage fertiggestellt sind, muss die Fahrbahn bis voraussichtlich zum Sommer dieses Jahres auf eine Spur verengt. Der Neubau der PWC-Anlage dauert bis voraussichtlich Frühjahr 2025.

Nachrichten aus dem Eichsfeld

red