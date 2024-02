Eichsfeld. Der Bärenpark im Eichsfeld wird zur Cosplay-Bühne. Erleben können die Gäste Comic-Helden, Manga-Charaktere und vieles mehr.

Spielfiguren, Manga-Mädchen, Superhelden, Bösewichte oder andere Charaktere aus Animefilmen, Videospielen oder ähnlichen Medien werden in diesem Sommer den Bärenpark in Worbis in eine bunte Welt verwandeln.