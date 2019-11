Die Verkehrssicherung macht vielen Kommunen zu schaffen

Während einer Wanderung am Donnerstagvormittag informieren Forstamtsleiter Ansgar Pape und Revierförster Stefan Wichmann (rechts) die Tagungsteilnehmer über die aktuelle Situation in den hiesigen Wäldern.

„Die Schäden durch das Waldsterben führen bei vielen Kommunen zu deutlichen Mindereinnahmen und zu höheren Mehrausgaben – viele Gemeinden rutschen dadurch mitunter in die vorläufige Haushaltsführung“, betont Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) während einer mehrtägigen Sitzung des gemeinsamen Forstausschusses der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände „Deutscher Kommunalwald“ im Hotel Thalfried in Thal. Solche Mindereinnahmen resultieren, so Slotosch, aus dem drastisch gefallenen Holzpreis aufgrund der Schwemme an borkenkäferbefallenem Holz auf dem Markt sowie einem erhöhten Aufwand der Verkehrssicherungspflicht und der erforderlichen Aufforstung der betroffenen Schadflächen. Die südthüringische Kleinstadt Eisfeld habe kürzlich 200.000 Euro in Verkehrssicherungsmaßnahmen stecken müssen. Im Vorjahr habe die Stadt Treffurt noch knapp 100.000 Euro Gewinn mit dem Stadtwald erzielen können, so Bürgermeister Michael Reinz. Der positive Abschluss sei ein Stückweit auch langfristigen Holzlieferverträgen sowie dem Beitritt zur Forstwirtschaftlichen Vereinigung Nordthüringen geschuldet, die den Holzverkauf für zahlreiche Kommunen organisiert. Für das laufende Jahr lägen dem Bürgermeister noch keine Zahlen vor. Er hofft, dass die Stadt in diesem Jahr noch mit einem blauen Auge davonkommt, aber in 2020 werde der Stadtwald höchstwahrscheinlich auch für Treffurt defizitär. Der Ausschussvorsitzende Karl-Heinz Frieden (Vorstand Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) fordert, dass Bund und Länder wenigstens für zwei Jahre die Verkehrssicherungspflicht der Kommunen über übernehmen sollten. Die Betroffenheit sei nicht nur bei den Kommunen groß, sondern auch bei privaten Waldbesitzern.