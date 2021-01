2021 wird es kaum Baustellen in der Erfurter Kernstadt geben

Das Promenadendeck, die einzige Großbaustelle des Jahres 2021 in der Innenstadt, soll im November fertig werden. Das Bild ist ein Archiv-Bild und zeigt den Abriss der alten Fußgängerbrücke, der am 21. November 2020 begonnen hatte.

Die Erfurter Kernstadt soll in diesem Jahr weitgehend von Straßenbaustellen verschont bleiben. Dadurch soll der zur Bundesgartenschau erwartete Besucherverkehr flüssiger fließen. „Gebaut wird eher in den Ortsteilen“, heißt es in einem Ausblick des Tiefbauamtes.

Als größte Maßnahmen plant das Tiefbauamt den Umbau der Ikea-Kreuzung und eine neue Brücke in der Warschauer Straße. Die Ikea-Kreuzung in Bindersleben soll bis zum Start der Buga am 23. April fertig gestellt sein.

Zudem soll die neue Fußgängerbrücke über die Straße der Nationen in diesem Jahr zu Ende gebaut werden. Die einzige größere Maßnahme in der Innenstadt ist der Bau der Geh- und Radwegbrücke Promenadendeck über den Flutgraben und die Stauffenbergallee. Die Eröffnung ist für November geplant.

In den vergangenen Jahren erlebten Erfurts Straßen ein intensives Baugeschehen, das mit zahlreichen Staus und Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer verbunden war. Allein im Vorjahr gab es Großbaustellen zum Beispiel auf dem Benediktsplatz, in der Bahnhofstraße und am Juri-Gagarin-Ring, auf dem Anger, am neuen P&R-Parkplatz hinter der Messe oder in der Arnstädter Straße.