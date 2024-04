Erfurt. Der Welttag des Buches bewegt Literaturliebhaber aller Genres. Ramona Schäfer hat als Bibliothekarin ganz besondere Werke parat.

Alljährlich begehen Bibliophile in aller Welt ihren Feiertag – den „Welttag des Buches“ am 23. April. Heute wird es noch abenteuerlich dazu, denn wir betreten „Die Bibliothek des Wahnsinns“. Dafür muss man aber keinen versteckten Geheimgang am Domplatz ausfindig machen – einfaches Blättern im reich illustrierten Band von Edward Brooke-Hitching reicht: „Seltsame Bücher, skurrile Manuskripte und andere literarische Kuriositäten“ bilden ein faszinierendes Panoptikum, das von Büchern aus wortwörtlich Fleisch und Blut über die erwartbaren Geheimschriften bis zu Übernatürlichen Werken und solchen mit skurrilen Titeln reicht.

Auch interessant

Auf dem Erfurter Anger gibt es Samstag stapelweise Geschenke Von Casjen Carl

Lesen, entschlüsseln und Medien erforschen

Als Indiana Jones der Bücherwelt entdeckt man die Knotenschriften der Inka, beschriftete Schädel, das spätmittelalterliche Voynich-Manuskript oder durchschossene Bücher. Für Mitarbeiter der Bibliothek ist es aber auch wichtig zu wissen, dass von Geistern Verstorbener geschriebene Texte auch nicht unter dem jeweiligen, den Stift führenden Medium anzusetzen sind – es heißt streng: „Shakespeare, William (Spirit)“.

Miniaturbücher und grüne Bürokollegen

Und der Titel „Das geheime Leben der Pflanzen“ von 1973 berichtet über grüne Bürokollegen, die erfolgreich Tests mit Lügendetektoren unterzogen wurden. Passend für die modernen Tiny Houses dürften die Miniaturbücher in Walnuss-Schalen sein, nachhaltig noch dazu. Kurzum: Ein Sammelsurium im besten Sinne, welches seinesgleichen sucht.

*Ramona Schäfer ist Bibliothekarin und Lektorin in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

Mehr zum Thema Erfurter Stadtbibliothek: