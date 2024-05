Erfurt. In 30 Sekunden möglichst viele Fragen mit nur einem Wort zu beantworten, ist eine Herausforderung. Andreas Bausewein und seine Kommunalwahl-Gegner haben sich unserem Spiel gestellt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Bei einer Oberbürgermeisterwahl interessieren sich die Menschen nicht nur fürs Parteiprogramm. Auch die Person hinter der politischen Fassade wiegt bei der Entscheidungsfindung mit: Um ein Stück Privates aus den sechs Erfurter OB-Kandidaten herauszukitzeln, hat unsere Redaktion zu einem kleinen Schnell-Frage-Spiel aufgerufen, dem die ambitionierten Kandidaten prompt gefolgt sind. Würde sich Andreas Bausewein (SPD) lieber nochmal an die Deutsch- oder an die Matheabschlussprüfung wagen? Steht Andreas Horn (CDU) eher beim Clueso-Konzert oder fühlt er sich doch in den Reihen vor den Domstufen-Aufführungen wohler? Und wie steht es eigentlich um des Thüringers Leibgericht?

Erfurter Politiker haben nur 30 Sekunden Zeit, möglichst viele Antworten zu geben

Damit das heitere Spiel nicht in große Pamphlets ausartet, haben die Wahl-Bewerber nur 30 Sekunden Zeit und müssen die Antworten daher spontan und ad hoc finden, um in der halben Minute möglichst viel von sich zu präsentieren. Um zu erfahren, wie die Wahl zwischen den Berufsträumen des Kosmonauten oder des Straßenbahnfahrers ausfällt, oder wie sich die Dame und die Herren im Falle des „Harry-Potter-oder-Herr-der-Ringe“-Streits entscheiden, kann die Videos direkt hier in alphabetischer Reihenfolge anschauen. Und vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken, wie er oder sie sich selbst beim „Entweder-Oder?!“ entscheiden würde. Viel Spaß!

Matthias Bärwolff (Die Linke):

Entweder-Oder mit dem Erfurter OB-Kandidaten Matthias Bärwolff (Die Linke) weitere Videos

Andreas Bauswein (SPD):

Entweder-Oder mit dem Erfurter OB-Kandidaten Andreas Bausewein (SPD) weitere Videos

Auch interessant

Andreas Horn (CDU):

Entweder-Oder mit dem Erfurter OB-Kandidaten Andreas Horn (CDU) weitere Videos

Auch interessant

David Maicher (Bündnis 90/Die Grünen):

Entweder-Oder mit dem Erfurter OB-Kandidaten David Maicher (Bündnis 90/Die Grünen) weitere Videos

Auch interessant

Stefan Möller (AfD):

Entweder-Oder mit dem Erfurter OB-Kandidaten Stefan Möller (AfD) weitere Videos

Auch interessant

Jana Rötsch (Mehrwertstadt):

Entweder-Oder mit der Erfurter OB-Kandidatin Jana Rötsch (Mehrwertstadt) weitere Videos

Auch interessant

Mehr zum Thema: