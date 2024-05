Erfurt. Der Erfurter Steigerwald-Chor und das Saxophonquartett des Luftwaffenmusikkorps Erfurt treten am Samstag gemeinsam auf. Wo, verraten wir hier:

Mit dem Konzertprogramm am Samstag, 25. Mai, erfüllt sich der Erfurter Steigerwald-Chor seinen Wunsch, wieder einmal mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt zusammen zu musizieren. Schon die erste Begegnung im Jahr 2016 im Theater Erfurt war für die Chormitglieder begeisternd. Auch im Jahr darauf gab es eine gemeinsame Veranstaltung. Nun kann diese Tradition in kleiner Besetzung und mit einem neuen Programm fortgeführt werden.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit freudiger Aufregung starteten beide Ensembles in die gemeinsame Vorbereitungsphase. Nach jeweils separaten Proben trafen Chor und Instrumentalisten zum ersten Mal aufeinander, um die von Chorleiter Ralf Jorik Schöne für diese Besetzung eigens arrangierten Titel auszuprobieren. Aufnahme ins Programm erhielten natürlich einige Klassiker des Bigband-Repertoires und der Swing-Ära, aber genauso Schlager und klassische sowie romantische Stücke, die die unterschiedlichen Klangfarben des Chores und des Saxophonquartetts zu einer Einheit verschmelzen lassen.

Seit Januar Arbeit am neuen Programm

Nach einer Eingewöhnungsphase der recht unterschiedlichen akustischen Klänge, fand man rasch zueinander. Zu der Klangkraft der Saxophone, noch verstärkt durch Bass und Schlagzeug, wird der Chor seine vokalen Gestaltungsmöglichkeiten beisteuern. Die knapp drei Stunden Probe vergingen wie im Flug.

Schon jetzt hat das gemeinsame Musizieren alle Mitwirkenden voll überzeugt. „Bereits seit Januar arbeiten wir an diesem neuen Programm, für dessen Vorbereitung viel Zeit aufgewendet wurde. Nun zeichnet sich ab, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben werden“, freut sich Vorstandsvorsitzende Sabine Reinelt.

„Das gemeinsame Spiel hat alle motiviert und beflügelt, das lässt sich ohne zu übertreiben feststellen“, so Chorleiter Ralf Jorik Schöne. Er freut sich mit seinem Chor auf das bevorstehende Konzert am letzten Sonnabend im Mai. Die Gäste erwartet ein „Gute-Laune-Programm“ mit vielen ansteckenden Melodien. Kartenverkauf (13,90 Euro) im Ticketshop Thüringen und an der Abendkasse.

Gemeinsames Konzert: 25. Mai, 19 Uhr, Haus der sozialen Dienste

„Wochenend und Sonnenschein“: Erfurter Steigerwald-Chor und das Saxophonquartett des Luftwaffenmusikkorps.

Mehr Kulturnachrichten aus Erfurt:

red/ad