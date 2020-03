Polizei-Lautsprecherwagen auf dem Domplatz in Erfurt.

Erfurt. Die Erfurter Polizei kontrollierte am Samstag unter anderem auf dem Anger und Domplatz die Einhaltung der Mindestabstände zwischen den Menschen.

Polizei-Kontrollen in Innenstadt und Parks wegen Corona

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei-Kontrollen in Innenstadt und Parks wegen Corona

Am Freitag und Samstag führten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd mit Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei Kontrollen in Park- und Grünanlagen, sowie auf Spielplätzen durch. Alle aktuellen Infos in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Laut Polizei wurden dabei fast keine Verstöße gegen die verordneten Corona-Eindämmungsmaßnahmen festgestellt. Die Beamten sprachen einige kleine Gruppen an und verdeutlichten den Ernst der Lage. Alle Angesprochenen zeigten sich demnach einsichtig und hielten die Mindestabstände ein. Foto: Polizei Auch mit einem Lautsprecherwagen waren die Beamten unterwegs, unter anderem im Innenstadtbereich vom Bahnhof über das Angerkreuz bis zum Domplatz sowie aufgrund des schönen Wetters im Luisenpark. Es wurden Handlungsanweisungen durchgesagt, auf großen Displays war zudem in Laufschrift zu lesen, dass die Polizei Kontrollen durchführt. Die Erfurter reagierten laut Polizei mit positiven Rückmeldungen und zeigten Verständnis für die Kontrollen.