Weihnachtsoratorium in der Erfurter Thomaskirche

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört für viele zum Fest wie der geschmückte Baum. Am kommenden Wochenende singt die Augustiner-Kantorei mit ausgezeichneten Solisten das berühmte Stück in drei Konzerten in der beheizten Thomaskirche in der Erfurter Schillerstraße.

Am Samstag, 14. Dezember, sind die Teile eins bis drei gleich zweimal zu hören – um

16 Uhr mit dem Prediger-Kinderchor und um 19.30 Uhr. Die Teile vier bis sechs sind am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr zu hören. Begleitet wird der Chor vom Andreas-Kammerorchester. Die Leitung hat Dietrich Ehrenwerth. Zu Unrecht stehen die Kantaten vier bis sechs des Weihnachtsoratoriums im Schatten der bekannten Teile ein bis drei mit dem berühmten „Jauchzet, frohlocket“.

Denn die Rezitative, Chöre, Choräle und Arien sind in den drei hinteren Teilen besonders eindrucksvoll: Strahlende Eingangschöre, die Arie mit dem Jesuskind, das Terzett mit der Aussage „… er ist schon wirklich hier“, der Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“ und andere großartige Stücke lassen diese Teile zum besonderen Erlebnis werden.

Eintrittskarten und Kombi-Tickets gibt es unter Telefon 0361/6640100 und an der Abendkasse.