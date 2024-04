Gotha. In mehreren Straßen kommt es in Gotha zu halbseitigen sowie Vollsperrungen. Eine Verkehrsader ist wegen einer Baumaßnahme noch länger unpassierbar.

Mit dem Frühling packt Gotha auch wieder an und baut im gesamten Stadtgebiet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, müssen sich Autofahrer in den nächsten Wochen auf mehrere halbseitige sowie Vollsperrungen einrichten.

Zwischen Montag, den 29. April, und voraussichtlich Mittwoch, den 8. Mai, werde in Boilstädt die Straße Am Friedhof auf Höhe Hausnummer 10 für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Die Grundstücke östlich der Vollsperrung sind über die Dorfstraße und die Grundstücke westlich der Vollsperrung seien über die Jägergasse erreichbar.

Brücke in Gotha muss geprüft werden

Eine halbseitige Sperrung ist am Donnerstag, dem 2. Mai, nötig. Grund ist die Prüfung der Bahnbrücke in der Salzgitterstraße beziehungsweise Fichtestraße. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr sei für beide Fahrtrichtungen jeweils eine Spur vorhanden.

In Siebleben wird am Dienstagabend, dem 30 April, der Maibaum aufgestellt. Deshalb kommt es laut Stadtverwaltung Gotha von 17 Uhr bis voraussichtlich Mittwochnacht 1 Uhr zu einer Vollsperrung der Oberstraße zwischen Kirchgasse und Brückengasse sowie der Schenkgasse ab Weimarer Straße.

Schnelles Internet braucht in Gotha Zeit zum Arbeiten

Im Bereich der Schubertstraße und der Straße „In der Güldenen Aue“ verlegt eine Fachfirma Glasfaserkabel. Von Donnerstag, den 2. Mai, bis voraussichtlich Freitag, den 17. Mai, wird die Schubertstraße halbseitig gesperrt. Die Straße „In der Güldenen Aue“ werde in diesem Zeitraum für etwa 3 Tage zwischen Schubertstraße und Gustav-Bertet-Straße für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Während der Baumaßnahme soll das Wohngebiet über die Gastoniastraße erreichbar sein.

In der Reinhardsbrunner Straße bekommen Häuser neue Anschlüsse an das Gasnetz. Auf Höhe Tabarzer Straße kommt es daher von Montag, den 6. Mai, bis voraussichtlich Sonntag, den 12. Mai, zu einer halbseitigen Sperrung für den fließenden Verkehr.

Vollsperrung der Südstraße dauert länger

Ebenfalls vom 6. bis voraussichtlich 12. Mai kommt es zu einer Vollsperrung der Zufahrt zum Ekhofplatz, der verlängerten Schwabhäuser Straße. Die Umleitung aus Richtung Süden erfolge über die Gotthardstraße, die Kastanienallee und Mohrenberg in die Mönchelsstraße. Die Zufahrt aus Richtung Norden sei dann ebenfalls nur noch über die Mönchelsstraße möglich.

In der Südstraße ist weiterhin kein Durchkommen. Die Vollsperrung vor der Einmündung zur Ohrdrufer Straße (B247) dauert bis voraussichtlich Montag, den 13. Mai, an. Dann soll die Ampel an der Kreuzung zur Ohrdrufer Straße wieder in Betrieb genommen werden. Im selben Zug wird der Bereich in Fahrtrichtung Südstraße bis 7. Juni halbseitig gesperrt.

