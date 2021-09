Maschine gerät in Waltershäuser Fabrik in Brand

Waltershausen. Die Stützpunkt-Feuerwehr Waltershausen rückt am Dienstag zu einem Maschinenbrand im Unternehmen ContiTech aus.

Dienstagfrüh sprangen die Werksirenen des Unternehmens ContiTech in der Gothaer Straße in Waltershausen an. Grund: In einer Werkshalle ist eine Maschine für Drucktücher in Brand geraten. Die Männer der betriebseigenen Feuerwehr alarmierten die Kameraden der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr zur Unterstützung.

Insgesamt 15 Kameraden von der Stützpunkt-Feuerwehr sowie der Freiwilligen Wehr aus Schnepfenthal rückten mit ihren Löschzügen an. Einsatzleiter Torsten Fürtig: Wir sind gegen 4.58 Uhr alarmiert worden und mit Einsatzkräften aus Waltershausen und Schnepfenthal sofort vor Ort gewesen.

Bereits im März diesen Jahres habe es in der selben Werkshalle gebrannt. Damals seien auch Teile des Dachstuhles in Flammen aufgegangen, doch das konnte diesmal verhindert werden. Wehrleiter Torsten Fürtig geht von einem technischen Defekt an der Produktionsmaschine aus. Allerdings müsse die näheren Umstände die Polizei klären, die gleichfalls vor Ort war. Nach einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten zwei Mitarbeiter leichte Rauchgasverletzungen. Sie wurden ambulant von Rettungskräften versorgt, bestätigte der Wehrleiter.

