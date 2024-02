Nordhausen. Grandioser Heimsieg im siebten Anlauf für Jens Peter aus Nordhausen. Auf dem Weg zur Marathon-Europameisterschaft ist der Triumph auf seiner Hausstrecke ein wichtiger Meilenstein.

Über sieben Brücken musst du gehen. Oder in Nordhausen siebenmal am Albert-Kuntz-Lauf teilnehmen. Letzteres hat Jens Peter gemacht. Und erstmals überquert er die Ziellinie des Sparkassen-Hauptlaufes nach 14,4 Kilometern als Gesamtsieger.

Der 57-Jährige ist in Bestform. Er liegt optimal in seinem Trainingsplan. Exakt in vier Wochen will er im polnischen Torun bei den Hallen-Europameisterschaften die Marathonstrecke laufen. „Dort möchte ich unter den besten Zehn landen“, blickt er voraus. Der Albert-Kuntz-Lauf passe da perfekt in sein Vorbereitungsprogramm. Er wohnt in der Nähe: „Das ist eine meiner Trainingsstrecken.“ Trotz aller Routine schaut er voller Respekt auf den Volkslauf. Der sei „nicht ganz einfach“, sagt er. „Die vier Anstiege sind schon hart.“ Am letzten Berg habe er dann einen Gang zurückgeschaltet. Sein Vorsprung erlaubt es.

Starker Hesse feiert bei seinem Lauf-Debüt beeindruckenden Sieg

Im Ziel ist Jens Peter nach 58:04 Minuten. Exakt eine Minute später kommt der Sangerhäuser Marc Oster (U 20) auf den zweiten Platz. Dem 43-jährigen Nordhäuser Martin Knape (59:10 min) gelingt das Kunststück, sich zum dritten Mal in Folge den dritten Rang zu erkämpfen – diesmal knapp vor seinem Zwillingsbruder Karsten (59:21).

Die schnellste Frau ist Clara Solcher (1:21:10 h) aus Erfurt vor Silvia Schäfer aus Niedersachswerfen.

Die drei besten Frauen über 14,4 km: Clara Solcher (Bildmitte) aus Erfurt, Silvia Schäfer (links) aus Niedersachswerfen und Claudia Pflüger aus Reinsdorf. © Funke-Medien | Jens Feuerriegel

Einen Premierensieg feiert der Erstplatzierte im 7,2-Kilometer-Rennen. Arnfried vom Hofe, ein 35-jähriger Lehrer aus Bad Sooden-Allendorf, läuft allen davon und triumphiert nach 25:49 Minuten. Als Zweiter erreicht Nico Kroll (U 20) aus Gieboldehausen den Sportpark (28:05 min) und atmet tief durch: „Die Strecke hat es in sich. Die zweite Runde ist mir echt schwer gefallen, denn vor und hinter mir war niemand mehr zu sehen.“

Arnfried vom Hofe freut sich riesig über seinen geglückten Saisonstart. „Für mich ist es heute der Jahresauftakt“, erklärt der Nordhessen-Cupsieger von 2023. Seine erstmalige Teilnahme in Nordhausen behält er nur positiv in Erinnerung: „Interessante Strecke – anspruchsvoll, aber auch mega abwechslungsreich. Ein sehr schöner familiärer Crosslauf.“ Glücklich nippt er an seinem Sieger-Tee. „Vor dem Start wusste ich nur, dass ich hier eine Acht laufen muss“, blickt er lachend zurück. „Und dann stand ich zweimal vor diesem Berg.“

Als schnellste Frau und Gesamtfünfte meistert Nicole Warmer aus Köln die 7,2 Kilometer (29:47 min) vor der Erfurterin Ida Völlger (34:50). Die beste Nordhäuserin ist Mia-Sophie Reinhardt (U 18) als Sechste (36:55 min). Dank Timon Rotter (U 23) und Adele Szumodalsky (U 16) dürfen sich die Nordhäuser im Injoy-Jedermannslauf (2 km) über zwei Heimsiege freuen.

Und die Organisatoren um Laufchef Klemens Beck haben ebenso allen Grund zur Freude. Im Vergleich zum Vorjahr steigert sich die Teilnehmerzahl von 234 auf 281. Dank der Sponsoren und all der Helfer vom Nordhäuser Sportverein, der Kreis-Servicegesellschaft und Bielens freiwilliger Feuerwehr ist Nordhausens traditionsreichster Volkslauf wieder ein gelungener Saisonstart – auch für den Nordthüringer Volksbank-Laufcup, der dieses Jahr aus acht Etappen besteht.

Die weiteren Termine für den Nordthüringer Laufcup 2024

16. März: 33. Possenlauf in Sondershausen (vier Strecken, unter anderem 8 und 20 Kilometer).

13. April: 46. Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen (fünf Strecken, erstmals kommt auch die Marathon-Distanz in die Wertung des Laufcups).

27. April: 22. Stadtwaldlauf in Ellrich (drei Strecken über zwei, 5,3 und 10,3 Kilometer).

5. Mai: 10. Harztor-Lauf in Niedersachswerfen (fünf Strecken, unter anderem acht und 21 Kilometer und erstmals Marathon).

9. Juni: 41. Vogelberglauf in Bleicherode (vier Strecken).

1. September: 18. Citylauf in Nordhausen (vier Strecken).

12. Oktober: 30. Stadtparklauf in Sondershausen (vier Strecken).

