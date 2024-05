Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten.

Straßensperrungen in der Eisenacher Innenstadt

Im Rahmen der Maßnahmen zum Breitbandausbau ist die Querung aus Richtung Clemdastraße kommend in die Helenenstraße bis voraussichtlich Freitag, 31. Mai, voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Lauchergasse bleibt überdies auf Höhe der Hausnummer 26 voraussichtlich bis Mittwoch, 29. Mai, voll gesperrt. Auch ein Teil des Gehweges ist betroffen - die geraden Hausnummern auf Höhe 6 bis 26. Grund für die Sperrung ist eine Kabelneuverlegung.

Heilpflanzen für Tiere: Zweitägiges Seminar in Ebenau

Zu einem Seminar für Tierhalter laden der Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal und der Landschaftspflegeverein Creuzburger Ziegen. „Pflanzenkraft - Erfolgreicher Heilpflanzeneinsatz bei Schaf und Ziege“ ist der Titel der zweitägigen Veranstaltung. Sie findet statt am 1. Und 2. Juni in Ebenau, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig bis 29. Mai per E-Mail an kontakt@lpv-ehw.de

Die Teilnehmer erarbeiten sich mit Tierärztin Cäcilia Brendieck-Worm einen Zugang zum Heilpflanzenschatz. Dabei geht es um die Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren, Wirkstoffe in Heilpflanzen, Zubereitung und Verabreichung und Grenzen – bis hin zur konkreten Anwendung. Am zweiten Tag gibt es eine Heilpflanzenwanderung und es geht erneut um konkrete Anwendungen. Die Tagungspauschale inklusive Verpflegung für beide Tage beträgt 30 Euro, nur für Samstag 20 Euro. red

Eisenacher Rock ‚n‘ Roller mit nachträglichem Meistertitel

Das Rock´n´Roll-Tanzsport-Finale in Deutschlands Nord-Cup wurde in Kiel ausgetragen. In der C-Klasse waren auch Felix Töpfer und Lynelle Krieger vom Eisenacher Rock´n´Roll-Club Sylvester am Start. Weil sich bei ihnen in der Vorrunde bei einer Rotationsakrobatik Fehler einschlichen, brachen sie diese ab und wurden damit mit null Punkten gewertet. Normalerweise bedeutet das das aus beim Turnier. Aber laut einer Mitteilung des Clubs überzeugten Felix und Lynelle „mit ihren sonstigen, vor allem auch tänzerischen, Leistungen, so dass die Gesamtpunkte für den Einzug in das Finale reichten.“ Dort zeigten sie ihre Kür fehlerfrei mit vier Akrobatiken – und verwiesen sie Konkurrenz aus Berlin, Königs Wusterhausen, Iserlohn, Kiel, Delmenhorst und Eckernförde auf die Plätze.

Bei der Verleihung des Norddeutschen Meistertitels in der C-Klasse gingen sie zunächst trotzdem leer aus. Grund war ein Auswertungsfehler in der Software des Veranstalters. Erst nachträglich korrigierte der Deutsche Rock´n´Roll-Verband die Wertung und setzte das Eisenacher Paar auf Platz eins der Rangliste. Der Verein warte nun auf die Zustellung der Pokale.

Es ist das erste Mal, dass ein Paar des Vereins diesen Titel erkämpfen konnte. Die Rangliste hat auch Bedeutung für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 15. Juni im Bayrischen Essenheim. Hier werden erstmals gleich zwei Eisenacher Pare am Start sein. Den Karl Christian Böttcher und Caroline Höfler haben sich ebenfalls in der C-Klasse qualifiziert. red

Stiftung Senfkorn fördert Kindertagesstätte der Diakonia in Eisenach

Gut 75.000Euro schüttete die Stiftung Senfkorn kürzlich an sieben Kindergärten in Mitteldeutschland aus. Mit 546 Euro bedacht wurde laut einer Mitteilung der Stiftung auch die Diakonia Eisenach. Mit dem Geld können die Kindertagesstätten Sanierungs- und Umbauarbeiten, den Kauf von Mobiliar oder Fortbildungen von Erzieherinnen und Erziehern finanzieren. Mit der Förderung möchte die Stiftung auf die wichtige Arbeit der Kindertagesstätten hinweisen und ihnen auch in schwierigen Zeiten helfen.

Die Stiftung wurde im Jahr 2001 von der Evangelischen Landeskirche gegründet und mit einem Vermögen von 300.000 Euro ausgestattet. Mit den Zinserträgen unterstützt sie evangelische Kindertagesstätten. In den vergangenen 21 Jahren hat die Stiftung 178 Tagesstätten mit mehr als 890.000 Euro unterstützt.

Argentinische Autorin Erika Rosenberg-Band zu Gast bei Frauenunion

Um starke Frauen, die die Welt verändern, ging es beim jüngsten Treffen der Frauenunion des Wartburgkreises. Zu Gast war die Buchautorin Erika Rosenberg-Band aus Argentinien. Von einem inspirierenden Abend in der „Phantasie“ in Eisenach mit zahlreichen interessierten Frauen von 17 bis 80 Jahren berichtet die Vorsitzende der Frauenunion, Ulrike Jary. „Frauen haben ihre Zeit mit neuen Ideen vorangetrieben und die Zukunft damit maßgeblich beeinflusst“, betonte Rosenberg-Band. Sie selbst ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und Biographin von Emilie Schindler, die gemeinsam mit ihrem Mann Oskar während der NS-Zeit etwa 1200 Juden das Leben rettete. Ihren Vortrag startete sie mit Artemisia, einer eher unbekannten Kriegsherrin der Antike. Sie ging auch ein auf die Physikerin und Chemikerin Marie Curie, Klara von Assisi, Maria Restituta - eine österreichische Märtyrerin der NS-Zeit -, die Krankenschwester Florence Nightingale, Musiktalent Clara Schuhmann und die jüdische Frauenrechtlerin Edith Stein.

„Eine Frau, die ganz besonders die heutige Zeit geprägt hat, ist Angela Merkel“, betonte Erika Rosenberg-Band. Sie sei nicht nur die erste Bundeskanzlerin gewesen, sondern habe maßgeblich die Weltpolitik beeinflusst, so die Referentin.

Im Gespräch mit den Teilnehmerinnen des Abends berichtete Erika Rosenberg-Band auch aus ihrem eigenen Leben, der Gefangennahme durch das argentinische Regime und wie trotzdem nicht aufgab. „Es gibt die Heldinnen der Geschichte und die Heldinnen des Alltags“, betonte die stellvertretende Chefin der Kreis-Frauenunion, Manuela Henkel. Ulrike Jary überraschte Rosenberg-Band mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der Frauenunion des Wartburgkreises.

Duale Hochschule Eisenach lädt zum Elternabend auf dem Campus

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) lädt am Donnerstag, 30. Mai, zu einem Elternabend auf dem Campus in Eisenach ein. Diese Veranstaltung bietet laut Vorschau Gelegenheit, um mehr über die vielfältigen dualen Studienmöglichkeiten in der Einrichtung zu erfahren. Von 17 bis 18 Uhr informieren an diesem Tag Vertreter aus der Praxis, Studierende, Absolventen sowie Studienberaterinnen und Professoren über die Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsmodalitäten an der DHGE.

„Der Elternabend bietet eine hervorragende Informationsplattform für alle Eltern, um ihr Kind bestmöglich bei der Studienwahl zu unterstützen und ihm so den Studienstart zu erleichtern“, erklärt Thomas Müller, Vizepräsident der DHGE.

Ein Rundgang über den Campus, inklusive Besichtigung des Technikums und der Bibliothek, bietet den Eltern die Möglichkeit die moderne Lernumgebung an der Hochschule näher kennenzulernen. Derzeit bietet sie zehn verschiedene duale Bachelorstudiengänge an mit über 25 Spezialisierungen in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit. Die Studiendauer umfasst sechs Semester, wobei dreimonatige Phasen an der Hochschule sich mit Praxisphasen in der jeweiligen Partner-Firma abwechseln. Studierende erhalten während der gesamten Studiendauer eine monatliche Ausbildungsvergütung.

Neue Wählergemeinschaft in der Gemeinde Gerstungen

Mit den Kandidaten Uwe Rodeck, Maximilian Förtsch, Günter Hofmann und Hans-Jürgen Kreipe tritt eine neu gegründete Wählergemeinschaft bei der Kommunalwahl in Gerstungen an. Angelehnt an die Sahra Wagenknecht-Partei nennt sich die Wählergruppe „Bürger für Vernunft“. Uwe Rodeck ist der bisherige stellvertretende Bürgermeister in gerstungen. Kreipe und Hofmann saßen im Gemeinderat als die Gemeinde Marksuhl noch selbstständig war.

Die Wählergemeinschaft steht unter anderem für die Schließung von zwei der neun Kitas der Gemeinde, um Kosten zu senken und den Elternanteil zu senken. Zudem sollen Firmen Kitas finanziell unterstützen und so dazu beitragen, dass sich junge Familien und damit Arbeitskräfte in der Gemeinde ansiedeln.

