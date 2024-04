Weimar. In Weimar wurde versucht, in ein Telefongeschäft einzubrechen. Außerdem erwischte die Polizei eine Frau betrunken am Steuer.

Betrunken am Steuer saß am Dienstagabend eine 43 Jahre alte Hyundai-Fahrerin. Wie die Polizei schreibt, wurde die Frau in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Dame wurde der Führerschein abgenommen und eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt.

Unfall beim Ausparken

Ebenfalls am Dienstagabend ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Damaschkestraße. Laut Polizeimeldung parkten eine 64-jährige Citroenfahrerin und ein 26-jähriger Opelfahrer in gegenüberliegenden Parklücken. Beim Ausparken stießen beide zusammen. Es entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Einbruch in Telefonshop

Unbekannte haben versucht, in ein Telefongeschäft in der Fuldaer Straße einzubrechen. Die Tat habe sich wahrscheinlich am vergangenen Wochenende ereignet, schreibt die Polizei. Die Einbrecher versuchten, die Hintertür des Geschäftes aufzuhebeln, scheiterten allerdings. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

