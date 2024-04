Weimar. In Weimar haben vie Unbekannte einen 54-Jährigen zusammengeschlagen und ausgeraubt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Vier Unbekannte attackieren und verletzen Mann

Ein Raubdelikt ereignete sich am Donnerstagabend in der Schopenhauerstraße in Weimar: Ein 54-Jähriger befand sich kurz vor 19 Uhr auf einer Bank, als plötzlich vier dunkel gekleidete Personen auf ihn zukamen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten die Unbekannten unvermittelt auf ihr Opfer ein. Außerdem haben sie von ihm einen mittleren, dreistelligen Bargeldbetrag geraubt. Die Tätergruppe sei im Anschluss in Richtung Innenstadt geflohen. Trotz der eingeleiteten Fahndung konnten die Unbekannten nicht geschnappt werden. Der 54- Jährige wurde durch die Attacke verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher in Postfiliale

Unbekannte sind in die Postfiliale am Rathaus in Magdala eingebrochen. Nachdem das gewaltsame Öffnen einer Tür misslang, waren sie durch ein Fenster ins Innere gelangt, heißt es in der Mitteilung. Sie öffneten dann mehrere Briefe und Pakete. Außerdem versuchten sie noch, in ein Nebengebäude zu gelangen. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit noch unbekanntem Beutegut. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hochwertiges Parfum gestohlen

Am Donnerstagnachmittag waren zwei Männer in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt unterwegs und entwendeten kurz hinter dem Eingangsbereich Parfum im Gesamtwert von 1700 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Mann konnte allerdings durch eine Mitarbeiterin erkannt werden, teilte die Polizei mit. Er hatte in der Drogerie bereits schon in der Vergangenheit geklaut und deswegen auch ein Hausverbot erhalten. Jetzt erwarten ihn Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Zu dem zweiten Täter laufen die Ermittlungen.

81-Jährige bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Weimar ist am frühen Donnerstagabend eine 81-Jährige verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war die Frau auf der Weimarischen Straße in Niederzimmern in Richtung Ortszentrum unterwegs. Aufgrund eines Fahrzeuges im Gegenverkehr wollte sie sich weiter nach rechts einordnen und stieß dabei gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Skoda der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau selbst wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte an der Unfallstelle behandelt.

