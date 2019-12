FC Carl Zeiss Jena hat kein Interesse an Spielern aus Nordhausen

Beim Tabellenletzten der dritten Liga, FC Carl Zeiss Jena, gibt es derzeit keine Pläne, Spieler des FSV Wacker Nordhausen zu verpflichten. Der Fußball-Regionalligist hat ein Insolvenz­verfahren angemeldet. Daraufhin wollen einige Fußballer den Viertligisten verlassen. „Wir beschäftigen uns momentan nicht mit möglichen Winterzugängen“, sagt Chris Förster, Geschäftsführer der FC Carl Zeiss Spielbetriebsgesellschaft.

Nordhausen zahlte deutlich besser

In der vergangenen Saison hatte sich der Nordhäuser Joy-Lance Mickels (25) auf den Wunschzettel der Jenaer gespielt. Auch der Berater von Stürmer Carsten Kammlott und dem Ex-Jenaer Jan Löhmannsröben soll nach neuen Vereinen für seine Schützlinge suchen. Der Wechsel von der vierten in die dritte Liga dürfte für einige Spieler einem sozialen Abstieg gleichkommen. Nordhausen zahlte dem Vernehmen nach bis zu doppelt so viel wie der FC Carl Zeiss Jena.

Inzwischen hat Nordhausen den Insolvenzantrag fristgerecht beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) gemeldet. Nach der Spielordnung werden dem Regionalligisten damit neun Punkte abgezogen. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters Peter Staufenbiel ist es zunächst, ein Gutachten zu erstellen und zu ermitteln, ob eine Fortführungsprognose besteht. Dies soll bis Januar geschehen.