„Wir haben noch zu viele Tiefs“: Für Josefine Huber zählt das Weiterkommen

Helfried Müller hatte lange an den beiden Punktspiel-Niederlagen zu knabbern. Das K.o.-Spiel kommt für den Trainer der Thüringer Bundesliga-Handballerinnen nun gerade recht. Kein Schönreden, keine Ausreden: Nur das Weiterkommen zählt. Auch für Josefine Huber. Aus den Lehren der letzten beiden Wochenenden zieht die Kreisspielerin des THC ihre Motivation für das DHB-Pokal-Achtelfinale heute Abend bei Frischauf Göppingen (19 Uhr).

Geht es mit einem unsicheren Gefühl nach Göppingen?

Unsicher würde ich nicht sagen. Eher verspüren wir Druck, nachdem wir die beiden letzten Bundesliga-Spiele so hergeschenkt haben. Aber wir sind Titelverteidiger im Pokal. Das ist unser Anspruch, auch wenn wir natürlich nach den letzten Ergebnissen etwas geknickt sind.

Göppingen ist die erste Mannschaft, die durch einen Coronafall einer Spielerin direkt betroffen war. Deren Quarantäne endete am Freitag, heute folgt der Kaltstart...

Das beschäftigt einen schon. Ohne ein richtiges Mannschaftstraining gleich spielen zu müssen ist es für Göppingen sicher nicht einfacher. Und als Gegner weiß man nicht so richtig, was einen dort erwartet, was Sache ist. Ein komisches Gefühl.

Gegen Leverkusen erwischte die Abwehr einen schlechten Tag. In Buxtehude schwächelte die Offensive. Wie erklären Sie sich die enttäuschenden Auftritte?

Für mich ist es immer noch ein Rätsel, wie wir das Spiel in Leverkusen herschenken konnten. Und dann denkst du, okay, nur ein Ausrutscher, fährst nach Buxtehude und kriegst im Angriff gar nichts auf die Kette. Ich denke, hätten wir nicht gegen Leverkusen verloren, wäre es in Buxtehude ebenfalls anders gelaufen. So aber kam eins ins andere.

Die Mannschaft ist demnach nicht so gefestigt, wie es in den ersten den Anschein hatte?

Man darf nicht vergessen, dass wir zehn neue Spielerinnen haben. Und jetzt müssen wir lernen, mit dieser Mannschaft konstant zu spielen. Wir haben Hochs und noch zu viele Tiefs. Und wenn wir wie zuletzt mehrfach nicht davonziehen können, wird’s mühsam. Diese Erfahrung, damit umzugehen, müssen wir als Mannschaft erst sammeln.

Leverkusen und Buxtehude sind ungeachtet dessen Gegner, gegen die gewonnen werden muss, will man ganz vorn dabei sein.

Wir hätten beide Spiele auch gewinnen müssen. Zu Hause sowieso. Da gibt es nichts schönzureden. Aber jetzt heißt es zu schauen, dass wir wieder in Form kommen. Die Gegner in den kommenden Wochen und nach EM-Pause im Dezember werden nur schwieriger.

Was macht Göppingen gefährlich?

Uns erwartet eine unangenehme Abwehr. Göppingen verteidigt gern offensiv. Damit tun wir uns manchmal schwer. Und überhaupt ist die Mannschaft eine Wundertüte. Schwer wird es in jedem Fall. Aber das schafft auch Motivation, es erst recht besser zu machen als zuletzt.

Der DHB-Pokal der Frauen wird wegen der Corona-Situation nur unter den 16 Erstligisten ausgespielt. Nach dem Achtelfinale ist das Viertelfinale für Ende Januar vorgesehen. Das Final Four soll am 15./16. Mai steigen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

