CDU kritisiert mangelnde Hilfe für Thüringer Automobilindustrie

Eine „Koordinierungsstelle für Fragen der Transformation in der Thüringer Automobilindustrie“ soll in Thüringen die Unternehmen der Branche bei der Bewältigung des Strukturwandels unterstützen. So hat Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vor etwas mehr als einem Jahr den Start der von ihm ersonnenen Einrichtung angekündigt. Die CDU-Fraktion geht mit dem Sozialdemokraten deshalb ein Jahr später hart ins Gericht. „Die bisherige Arbeit der Koordinierungsstelle ist ein Desaster“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung.

Warum? Der Unionspolitiker führt als Beleg für seine Einschätzung die Antwort auf eine von ihm gestellte „Kleine Anfrage“ an das Wirtschaftsministerium an. „Die Umsetzung der Aufgabe erfolgt federführend durch einen Teamleiter der LEG (Landesentwicklungsgesellschaft, d.Red.) im Rahmen der vorhandenen personellen und finanziellen Ausstattung von ‘Thüringen Akquisition“, wird darin zum Beispiel zu Anzahl der Mitarbeiter in der Koordinierungsstelle ausgeführt. „Wie die Landesregierung mit nur einem Mitarbeiter eine ganze Branche in diesem für sie schicksalsträchtigen Prozess unterstützen will, ist mir ein Rätsel“, reagiert Voigt mit Unverständnis.

Gegenwind aus dem Wirtschaftsministerium

Aus dem Wirtschaftsministerium gibt es Gegenwind für diese Auslegung. „Dass die Funktion des zentralen Ansprechpartners durch einen Teamleiter der LEG betreut wird heißt nicht, dass dort nur ein ein Mitarbeiter arbeitet“, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministers. Viel mehr sei es so, dass dieser Teamleiter bei Bedarf auf die unterschiedlichsten Strukturen zurückgreifen könne. Das sei schon deshalb notwendig, weil die Koordinierungsstelle dazu beitragen solle, einzelne Firmen und nicht die Thüringer Zuliefererbranche in ihrer Breite zu sichern. Jeder Fall, darauf verweist der Sprecher, sei anders gelagert und erfordere deshalb auch eine andere Vorgehensweise.

Bis Ende Oktober sind bei der Koordinierungsstelle insgesamt 117 Anfragen von Unternehmen eingegangen. Davon erfolgte ein großer Teil via Mailkontakt. Insgesamt 14 Firmen seien durch die Koordinierungsstelle bei der Bewältigung des Strukturwandels und der Bestandssicherung unterstützt. Das heißt im Umkehrschluss: Bei keinem Unternehmen wurde bisher aktiv zur Bestandssicherung beigetragen.

Für Mario Voigt ist das ein Unding, weshalb er Rot-rot-grün vorwirft: „Die Landesregierung und speziell das Thüringer Wirtschaftsministerium versagen in dieser Zukunftsfrage der Thüringer Automobilindustrie auf ganzer Linie.“ Tiefensee habe die Stelle mit „viel Tamtam“ angekündigt und herausgekommen sei „eine Luftbuchung“.

Sachsen und Brandenburg als Vorbild nehmen

In Sachsen und Brandenburg könne sich die Landesregierung anschauen, wie man die Autoindustrie effektiv stütze. Dort würden, so Voigt, in den nächsten Jahren hunderttausende Elektroautos verschiedener Hersteller vom Band rollen – und dazu hätten die jeweiligen Landesregierungen einen wichtigen Beitrag geleistet.

Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es indes, dass die Interpretation, die Stelle habe Firmen nur unterstützt und keinem Unternehmen aktiv geholfen „schlicht falsch“ sei. Überdies sei die Koordinierungsstelle lediglich „ein Baustein“ in der Strategie zur Bewältigung des Strukturwandels. Von dieser Strategie, hält wiederum Voigt entgegen, sei „bislang nichts zu sehen“.