Jenaer Softwareschmiede Intershop: Umbau erfolgreich

Der Jenaer Software-Entwickler Intershop Communications AG hat ein höchst schwieriges Jahr hinter sich gebracht. Zwar wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahr minimal auf 31,6 Millionen Euro, allerdings steht unterm Strich ein satter Verlust aus dem laufenden Geschäft in Höhe von 6,5 Millionen Euro – Restrukturierungsaufwand eingeschlossen. Eine kleine Anzahl Mitarbeiter musste das Unternehmen verlassen, wofür Abfindungen fällig wurden. Weil man zum Jahresende die Zahl der Aktien gedrittelt hat und auf diese Weise einen Teil des Grundkapitals frei machte, um es im Unternehmen zu verwenden, hat die Firma trotz Verlusts lediglich 1,25 Millionen Euro Verbindlichkeiten. „Die bedienen wir weiter wie bisher“, so Vorstandschef Jochen Wiechen.

Im neuen Jahr will man bei einem leichten Umsatzwachstum endlich wieder in die Gewinnzone gelangen. Wiechen gibt sich überzeugt, dass das gelingt. Die Umstellung des Geschäftsmodells sei gelungen. Während man in den vergangenen Jahren stark darauf setzte, Softwarelizenzen für hohe Beträge zu verkaufen und dann Service-Leistungen dafür anzubieten, läuft seit etwa zwei Jahren die Umstellung auf ein Miet-Modell. Statt Software für sechsstellige Beträge zu verkaufen, zahlen Kunden über mehrere Jahre jeden Monat eine deutlich geringere Summe und erhalten dafür immer die aktuelle Version der Software, die auch stets gewartet und in bestem Zustand sein soll.

Intershop-Vorstandschef Jochen Wiechen musste ein hartes Jahr 2019 verdauen. Aus seiner Sicht ist die Umstellung des Geschäftsmodells hin zu einem Mietmodell erfolgreich vollzogen. Foto: Tino Zippel

Versprechen aus der Hauptversammlung gehalten

Die Umstellung hat Kraft und viel Geld gekostet, denn kurzfristig sind Einnahmen ausgeblieben. Stattdessen kommen kleinere Beträge über längere Zeiträume. Diese Einkünfte seien vergleichsweise sicher. Die Einnahmen aus dieser Art Geschäft sind inzwischen auf 6,4 Millionen Euro angewachsen, der Auftragseingang für künftige Jahre hat sich gegenüber dem Vorjahr um 82 Prozent auf 13,1 Millionen Euro erhöht. Dieser Betrag dürfte sich über drei bis vier Jahre Umsatz verteilen.

13 Millionen Euro hatte man den Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung kurz vor Weihnachten versprochen, obwohl man da erst Verträge im Wert von 8,5 Millionen Euro unterzeichnet hatte. „Aber es gibt immer ein Weihnachtsgeschäft“, sagt Wiechen. 23 neue Kunden habe man über das Jahr gewonnen – und dabei viel gelernt. Im deutschsprachigen Raum müsse man oft am Software-Giganten SAP vorbei. Wenn Firmenkunden bestimmte Verträge etwa für Warenwirtschaft mit SAP hätten, sei in manchen Fällen durch Lizenzgebühren Intershop der teurere Anbieter. „Das müssen wir abklären – und konzentrieren uns im Zweifel lieber auf andere Kunden.“

Intershop sieht noch Potenzial im deutschsprachigen Raum

Derzeit sei der Vertrieb im deutschsprachigen Raum bestens ausgelastet, die grundsätzliche Nachfrage groß. Schon seit längerem baut man auf Unternehmen, die mittels eines Online-Shops nicht an Verbraucher, sondern an andere Unternehmen verkaufen. Die meisten Aufträge hat man in Europa an Land gezogen.

Zu den bereits gesenkten Kosten soll laut Plan zum Ende des Jahres eine weitere Einsparung kommen. Im Dezember will das Unternehmen aus dem Jentower ausziehen. Derzeit wird ein achtgeschossiges Gebäude am Steinweg errichtet, in dem Intershop Hauptmieter sein soll. Weniger Miete und praktischere Räume sind das Ziel – und eine große Nähe zum künftigen Campus der Universität, für den die Beräumung des Baufelds auf dem Inselplatz gerade läuft. Im März wird Richtfest gefeiert.