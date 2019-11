Thüringer Händler fürchten die Bon-Pflicht

Ein Kunde hält einen Kassenzettel in der Hand. Vom 1. Januar 2020 an gilt bei allen Unternehmen die Bonpflicht.

Die Thüringer Händler müssen vom nächsten Jahr an jederzeit damit rechnen, dass die Finanzämter die Einhaltung der Bon-Pflicht prüfen. Das hat das Finanzministerium angekündigt. Hintergrund ist ein Gesetz, wonach ab dem 1. Januar 2020 jedem Kunden zwingend ein Kassenbeleg in Papierform oder elektronisch auszugeben ist. Die lückenlose elektronische Dokumentation soll dazu beitragen, dass künftig keine Umsätze mehr an der Finanzverwaltung vorbei fließen.