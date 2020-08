Umfrage: So beurteilen Privathaushalte und Unternehmen in Thüringen ihre wirtschaftliche Lage

Wie wirkte sich die Corona-Krise in den ersten drei Monaten auf die wirtschaftliche Lage der Thüringer und der Thüringer Unternehmen aus? Das haben die Meinungsforscher von Insa-Consulere erkundet, die zum einen 1030 Thüringer, zum anderen 150 Unternehmen befragten. In beiden Fällen entschieden sich die Insa-Interviewer für einen Methodenmix: Die Befragung erfolgte teils telefonisch, teils online. Mit diesem Modus, sagen die Experten, würden die Vorteile beider Methoden maximiert und die Nachteile minimiert, was die Genauigkeit der Erhebung verbessere. Die Haushalte wurde in der Zeit vom 20. bis 30. Juli, die Unternehmen vom 20. Juli bis 4. August befragt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog