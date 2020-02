In Erfurt kommt es ab Anfang März zu Einschränkungen im Bus-Verkehr.

Bus-Verkehr in Erfurt wegen Bauarbeiten ab Anfang März eingeschränkt

Davon betroffen sind laut Stadtwerke Erfurt die Bus-Linien 51 und 60, welche bis nach Urbich fahren. Die Bauarbeiten beginnen am 2. März und dauern voraussichtlich bis Ende Dezember 2020.

So wird die Haltestelle Urbicher Schule der Bus-Linie 51 für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten stadteinwärts aufgehoben. Der Stadtbus verkehrt dann stattdessen in beiden Richtungen im Umleitungsverkehr über folgende Straßen Über den Krautländern – Zur Steinbrücke – Büßlebener Straße, um danach wieder der regulären Strecke zu folgen.

Für die Haltestelle „Urbich Schule“ wird eine Ersatzhaltestelle in Büßlebener Straße eingerichtet. Diese wird sich auf Höhe der Hausnummer 13 befinden. Die stadtauswärtige Haltestelle „Urbich Schule“ bleibt unberührt und wird wie gewohnt angefahren. Des weiteren wird auf Straße Zur Steinbrücke eine Ampel installiert. Im Zuge dessen wird hier die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Die Bus-Linie 60 wird während der gesamten Bauarbeiten die Haltestelle Urbich Schule nicht ansteuern. Eine Ersatzhaltestelle wird dann in der Straße Über den Krautländern eingerichtet sein. Auf Höhe der Straße An der Kochschule wird ebenfalls eine Ersatzampel installiert. Diese soll den Bus-Fahrgäste die gefahrlose Überquerung der Straße ermöglichen.

Weitere Informationen dazu gibt es auch in der EVAG-App „Erfurt mobil“, über die Service-Telefonnummer 0361/19449 sowie im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger in Erfurt.