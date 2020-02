Jenaer Politikwissenschaftler: Kein „demokratischer Sündenfall“

Die Gremiensitzung in Jena endet überraschend schnell. Nur eine Stunde etwa bespricht Professor Torsten Oppelland universitäre Dinge – es geht dabei zum Beispiel um Studienordnungen. Dass gerade ein politisches Erdbeben den Freistaat erschüttert, weiß der Jenaer Politikwissenschaftler längst.

Mit Thomas Kemmerich (FDP) ist ein Mann Thüringer Ministerpräsident geworden, dessen Partei bis zur Nachzählung und der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses eine Woche nach der Wahl um den Einzug in den Thüringer Landtag zittern musste und gerade so die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen hat. „Ich habe in allen Interviews, die ich vor der Ministerpräsidentenwahl gegeben habe, daneben gelegen“, sagt Torsten Oppelland am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung. Er war – wie viele andere Experten auch – davon ausgegangen, dass Gegenkandidaten die Chancen von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erhöhen würden, im Amt zu bleiben.

Diese Disziplin der AfD nicht zugetraut

Zwei Enthaltungen mehr statt dieser einen im dritten Wahlgang am Mittwoch in Erfurt, und der Linke Bodo Ramelow wäre tatsächlich Ministerpräsident in Thüringen geblieben. Hätte, wäre, wenn. So aber hat Thomas Kemmerich es mit 45 zu 44 Stimmen bei einer Enthaltung ins Amt geschafft – und die Wahl angenommen.

Dabei, das ist trotz geheimer Wahl klar, hat er auch Stimmen der AfD erhalten, weil deren Kandidat im dritten Wahlgang keine einzige Stimme mehr bekam. Diese Disziplin, sagt Oppelland, habe er der AfD nicht zugetraut. Was aber bedeutet das für Thüringen und den Ministerpräsidenten Kemmerich? „Dass er mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, heißt nicht zwangsläufig, dass er mit ihr regieren muss“, stellt der Jenaer Politikwissenschaftler klar.

Die AfD sei nicht gezwungen worden, dem Liberalen die Stimme zu geben. Ist die Brandmauer gegen Faschisten mit dieser Wahl gefallen? Oppelland antwortet unaufgeregt: „Die Brandmauer ist nicht verschwunden durch diese Wahl.“

Ein gewisser Mitleidsbonus für Bodo Ramelow

Aufgabe für Grüne und SPD in Thüringen ist, Gespräche mit Kemmerich aufzunehmen. „Ich würde es für einen Riesenfehler halten, wenn Grüne und SPD die Wahl Kemmerichs als einen demokratischen Sündenfall betrachten“, sagt Oppelland. Würden sich beide Parteien den Gesprächen verweigern, trieben sie Kemmerich mangels Alternativen nahezu in die Arme der AfD und diese „würde dadurch weiter in das Spiel hineingezogen, als sie eigentlich drin ist“.

Und was würden Neuwahlen bewirken? „Die würden ein ähnliches Bild zeichnen, wie das jetzt bereits existiert“, zeigt sich der Wissenschaftler überzeugt. Lediglich dann, wenn es recht schnell zu einem erneuten Urnengang in Thüringen käme, kann er sich vorstellen, dass die Linke durch „einen gewissen Mitleidsbonus für Bodo Ramelow“ noch etwas stärker würde als bei der Landtagswahl am 27. Oktober des vergangenen Jahres – aber an der Lage in Thüringen, mit zwei starken Parteien an den Rändern, gegen die keine Regierung gebildet werden kann, würde das aus Sicht Oppellands nichts ändern.

Leitartikel: Wenn jedes Mittel recht ist

Das Beben von Erfurt: Chronologie des Tages der Ministerpräsidentenwahl