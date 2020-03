Polizei vereitelt Störungsplan von Rechtsextremisten am Landtag

Die Erfurter Polizei hat am Mittwoch eine massive Störung der Landtagssitzung verhindert. Sechs Personen, die der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) zugerechnet werden, wollten die Ministerpräsidentenwahl stören – und hatten sich dafür offenbar einen ausgeklügelten Plan erarbeitet. Der ging zum einen nicht auf, weil unmittelbar vor dem Landtag mehrere Personen demonstrierten, und zum anderen, weil am Parlament eingesetzte Beamte den IBlern eine dreiste Lüge nicht glaubten.

Um 18 Uhr sollten am Mittwoch die Ministerinnen und Minister des zweiten Kabinetts Ramelow vereidigt werden. Das verzögerte sich um eine halbe Stunde, weil Polizeibeamte einen ander Außenwand des Plenarsaals abgestellten Kleinbus kontrollieren mussten.

Transporter war mehrere Stunden lang niemandem aufgefallen

Der stand dort bereits den ganzen Tag in einem Bereich, in dem oft Fahrzeuge am Landtag stehen. Die Zufahrt war an der Stelle nicht verboten, weshalb der Kleintransporter zunächst mehrere Stunden nicht aufgefallen war. Im Verlaufe des Nachmittags stand der Bus dann in der Demo des linken Bündnisses „Auf die Plätze“, das für Bodo Ramelow (Linke) als Ministerpräsident skandierte.

In der Zeit tauchten sechs Personen mit Hebebühnen im Park zwischen Landtag und Umweltministerium auf. Aus Polizeikreisen erfuhr diese Zeitung, dass die Männer vorgegeben haben, Baumschnittarbeiten ausführen zu wollen. Eine dreiste Lüge, wie die Beamten herausfanden.

Die Männer wollten zwischen den beiden Hebebühnen ein Transparent mit dem Konterfei des DDR-Staatsratschefs Walter Ulbricht und dem von ihm stammenden Zitat „Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben“ zeigen. Das vereitelte die Polizei. Die Männer erhielten einen Platzverweis für den Landtag.

Fahrer wollte Schlüssel nicht herausrücken

Als die Demo sich später auflöste stellten die Beamten fest, dass der Kleinbus nach wie vor am Landtag steht. Eine Abfrage bei der Autovermietung ergab, dass einer der sechs Männer den Bus gemietet hat, die zuvor bereits mit den Hebebühnen im Park aufgefallen waren.

Im Stadtgebiet von Erfurt wurden die Männer aufgegriffen, der Mieter des Busses wollte aber den Autoschlüssel nicht herausrücken und verhielt sich unkooperativ. Deshalb entschied sich die Polizei vor Ort, „die Polizeimaßnahmen hochzufahren“, heißt es – um auf Nummer sicher zu gehen, was die Vereidigung verzögerte.

Im Fahrzeug fanden die Beamten dann Pyrotechnik (Tischfeuerwerk) und Masken. Eine Gefahr für Personen in um den Landtag habe zu keiner Zeit bestanden, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt auf Anfrage dieser Zeitung. Gegen die sechs Personen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt, weil sie unerlaubt eine Grünfläche befahren haben.

Wie geht es jetzt in Thüringen weiter?