Mike Mohring, CDU-Fraktionsvorsitzender, werde die Gelegenheit zur Stellungnahme anlässlich der Fraktionssitzung am 19. Februar 2020 gegeben.

Erfurt. CDU-Landtagsabgeordnete zweifeln an der Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit ihres Vorsitzenden Mike Mohring.

Zweifel an Führungsfähigkeit: Mohring soll in Landtagsfraktion Vertrauensfrage stellen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweifel an Führungsfähigkeit: Mohring soll in Landtagsfraktion Vertrauensfrage stellen

Eine Gruppe von CDU-Landtagsabgeordneten hat die Vertrauensfrage gegen den Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring beantragt. „In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich in Frage stellen“, heißt es in dem Antrag.