Zeuge verhindert Katalysatordiebstahl in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Mittwochabend in Mühlhausen einen Katalysatordiebstahl verhindert. Die Täter hatten ein Messer am Tatort zurückgelassen.

In Mühlhausen hatte am späten Mittwochabend ein Zeuge den Diebstahl eines Katalysators auf dem Gelände eines Autohauses am Treffurter Weg verhindert. Der Mann hatte um 22.40 Uhr laute Geräusche gehört und die Polizei angerufen. Laut Polizeibericht hatten die Täter dies mitbekommen und sind geflüchtet.

Die Unbekannten hatten bereits an einem Mitsubishi Hand angelegt und bei der Flucht ein Messer zurückgelassen. Die Täter waren etwa zwischen 20 und 22 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sie sind Richtung Aral Tankstelle geflüchtet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.