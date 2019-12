Krauthausen. Am Montag gab es einen Großeinsatz der Rettungskräfte im Wartburgkreis

23 Menschen wegen Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung im Krankenhaus

Insgesamt 23 Menschen sind wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Krankenhäuser gekommen. In einem Unternehmen im Gewerbegebiet Krauthausen im Wartburgkreis hat es am Montagmittag einen Großeinsatz gegeben. Nachdem zwei Mitarbeiter mit Kopfschmerzen und Übelkeit ins Krankenhaus gekommen sind, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Das Fabrikgebäude ist evakuiert worden.

Kriminalpolizei ermittelt

Die betroffenen Mitarbeiter wurden dabei in Krankenhäuser in Eisenach, Bad Salzungen, Gotha und in Friedrichroda gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache, ebenso wie das Amt für Arbeitsschutz. Benachbarte Wohngebiete sind nach ersten Angaben nicht gefährdet gewesen.

