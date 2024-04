Erfurt. Im Frühjahr diesen Jahres wurden zwei 20-Jährige auf einem Spielplatz überfallen. Die Polizei sucht jetzt den letzten Tatverdächtigen mit Fotos.

Nach einem Überfall Ende Februar sucht die Polizei in Erfurt den letzten Tatverdächtigen mittels öffentlicher Fahndung. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, war eine Personengruppe am 22. Februar gegen 13 Uhr auf zwei 20 Jahre alter Männer zugegangen. Sie wurden aufgefordert, mitzukommen. Auf einem Spielplatz im Ortsteil Gispersleben sei die Gruppe dann auf die beiden losgegangen und hätten mehrere tausend Euro Bargeld eingefordert.

Alle bis auf einen Tatverdächtigen konnten in der Zwischenzeit identifiziert werden. Jetzt suchen die Beamten mit diesen Bildern nach dem letzten Mann. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Kriminalpolizei unter der 0361/5743-24602 unter Angabe der Vorgangsnummer 0048980 entgegen.

