Ein junges Paar ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Erfurter Petersberg in Streit geraten. Unterhalb der Festungsbäckerei neben einem Baucontainer kam es nach Polizeiangaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eine ungefähr 30-jährige Frau, die sich ebenfalls in diesem Bereich aufhielt, bot dem Mädchen Hilfe an. Die Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24136 oder 0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0098033 zu melden.

Verfassungsfeindliche Parolen gerufen

Verfassungsfeindliche Parolen rief ein Unbekannter Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in Erfurt. Der Täter befand sich nach Angaben der Polizei mit anderen Personen in der Schlüterstraße, als er von einem 31-jährigen Afghanen angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde.

Nachdem der 31-Jährige das Feuerzeug erhielt, rief der Unbekannte zweimal in seine Richtung eine verbotene Grußformel. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnte er unerkannt flüchten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Raser in Erfurt unterwegs

Bereits am 8. April hat ein 26-Jähriger in Erfurt eine Fahrradfahrerin gefährdet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Der 26-Jährige war mit seinem schwarzen VW im Stadtgebiet unterwegs. Dabei fuhr er deutlich zu schnell und überfuhr mehrere rote Ampeln. Die Polizei sucht nun die Radfahrerin, die gegen 19.20 Uhr beim Überqueren der Ampel Nordhäuser Straße / Bergstraße gefährdet wurde. Weiterhin werden Zeugen und Geschädigte gesucht, die gefährdet wurden beziehungsweise Angaben zur Fahrweise des 26-Jährigen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-174) unter Angabe der Vorgangsnummer 0089772 entgegen.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen sorgte Mittwochnachmittag im Erfurter Norden für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, übersah kurz nach 15 Uhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Karlsplatz in Stotternheim eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Renault-Fahrerin und kollidierte mit ihr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault anschließend gegen einen haltenden Opel geschleudert. Alle drei Personen im Renault, darunter zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden an den Autos wurde auf über 30.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Betrunkener Fahrradfahrer

Eine Polizeistreife stoppte in Erfurt einen betrunkenen Fahrradfahrer. Die Beamten hatten den Mann in der Nacht zu Donnerstag in der Leipziger Straße angehalten und kontrolliert. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 24-jährige Mann erheblich betrunken war. Er erreichte einen Wert von mehr als zwei Promille. Bei dem Radfahrer wurde daher eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

85-Jähriger muss Strafe und Schlüsseldienst zahlen

Ein 85-Jähriger, gegen den ein offener Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag, sollte am Mittwochabend am Erfurter Herrenberg der Polizei die Tür öffnen. Allerdings weigerte sich der Mann, die Wohnungstür zu öffnen.

Wie die Polizei mitteilt, musste ein Schlüsseldienst die Türe öffnen. Der 85-Jährige entkam seiner Strafe somit nicht. Er zahlte die geforderten 2400 Euro, um einen Gefängnisaufenthalt abzuwenden. Die Kosten für den Schlüsseldienst musste er ebenfalls zahlen.

