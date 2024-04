Erfurt. Nach zahlreichen Einbrüchen in Erfurt ermittelt die Polizei. Außerdem ist ein 43-Jähriger Opfer dreister Betrüger geworden. Diese und weitere Meldungen.

Einbrecher auf Diebestour

Zahlreiche Einbrüche nahm die Erfurter Polizei am Donnerstag auf. Unbekannte hatten es vor allem auf Kindergärten und Friseursalons abgesehen. Im Rieth und in Ilversgehofen beschädigten die Einbrecher Türen und Fenster, um in die Kindergärten zu gelangen. In einem Umkleideraum wurden Spinde aufgebrochen, aus einer Werkstatt ein Akkuschrauber gestohlen. Im Stadtgebiet wurden zudem vier Friseursalons angegriffen. Bei zwei Läden hielten die Zugangstüren den Einbrechern stand. Den Tätern gelang es allerdings, in zwei Salons einzubrechen. Aus einem Laden wurden den Angaben zufolge Friseurscheren im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen.

43-Jähriger wird Opfer von Phishing-Betrügern

Über 9000 Euro verlor ein 43-Jähriger Mittwochabend an Betrüger. Wie die Polizuei mitteilte, hatte der Mann über eine Plattform im Internet Waren zum Verkauf angeboten. Durch einen Unbekannten sei ihm schließlich ein Kauf vorgetäuscht worden. In der weiteren Folge schickte der Täter dem 43-Jährigen einen Phishing-Link. Diesem folgte der Mann, gab seine Kreditkartendaten ein und meldete sich mit seinen Nutzerdaten an. Kurze Zeit später musste er feststellen, dass von seinem Konto über 9000 Euro abgebucht worden waren.

Beim sogenannten „Phishing“ erbeuten Betrüger nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Daten. Die Polizei rät deshalb: Klicken Sie auf keinen Fall auf übersendete Links und geben Sie unter keinen Umständen persönlichen Daten oder Transaktionsnummern weiter. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention.

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein Fußgänger wurde Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Erfurt leicht verletzt. Der 19-Jährige war mit Bekannten kurz vor 23 Uhr auf dem Fußweg der Straße Am Wasserturm unterwegs gewesen. Dabei sei er auf die Straße geraten und dort mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Skoda-Fahrer zusammengestoßen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fußgänger über 1,2 Promille Alkohol fest. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Mülltonnen in Brand

Insgesamt drei Mülltonnen brannten Donnerstagabend in der Erfurter Altstadt. Ein Zeuge alarmierte kurz vor Mitternacht die Polizei. Daraufhin kam die Feuerwehr zum Einsatz und löschte die Tonnen. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden eine Hausfassade und ein Kellerfenster beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf über 5000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes wurde vorsorglich eine Familie aus dem Haus evakuiert. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung auf.

