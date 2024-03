Mühlberg. Bei einem Unfall im Landkreis Gotha wurde ein 27-Jähriger und ein 14-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Gotha wurden am Mittwoch zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei ein 27-Jähriger auf der Straße zwischen Röhrensee und Mühlberg mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab und stürzte.

Der 27-Jährige sowie sein 14-jähriger Sozius wurden dabei schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

