Gotha. Zum Gothardusfest öffnen Geschäfte in Gotha außer der Reihe. Bis wann Besucher aus der Innenstadt nach Hause kommen und was es noch zu beachten gilt.

Zum Gothardusfest 2024 hat die Kultourstadt zahlreiche Musiker gewinnen können. In der ganzen Innenstadt gibt es zudem ein buntes Programm von Künstlern und Ausstellern. Wie die Kultourstadt mitteilte, gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit für Shoppingfreunde. Am 5. Mai findet zeitgleich der verkaufsoffene Sonntag statt. Die Geschäfte in der Innenstadt sowie im Altstadtforum öffnen ihre Türen von 12 bis 18 Uhr.

Auch interessant

Der Veranstalter des Gothardusfestes weist zudem darauf hin, dass es bei der Anreise einiges zu beachten gibt. Neben den Einschränkungen auf dem Festgelände sowie den temporären Sperrungen während des Festumzugs und des Lichterlaufs sei es wichtig, die Sperrung der Südstraße und die entsprechenden Umleitungen zu beachten. Es wird die Anreise über die Autobahn A4 (Abfahrt Gotha) sowie die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen.

Auch interessant

Was das Gothardusfest 2024 in Gotha zu bieten hat Von Uwe-Jens Igel

Eigens für das Gothardusfest habe die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn GmbH einen Sonderfahrplan der Straßenbahnlinien 1 und 4 erstellt, um eine bequeme Abreise in den späten Abendstunden zu ermöglichen:

Freitag, 3. Mai

Straßenbahnlinie 4 um 23.10 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Bad Tabarz

Straßenbahnlinie 1 um 23.40 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Wagenhalle

Straßenbahnlinie 1 um 23.40 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Wagenhalle

Straßenbahnlinie 4 um 0.15 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Bad Tabarz

Straßenbahnlinie 1 um 22.42 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 1 um 23.17 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 1 um 23.57 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 4 um 0.16 Uhr ab Bad Tabarz Richtung Schöne Aussicht

Straßenbahnlinie 4 um 1.20 Uhr ab Bad Tabarz Richtung Schöne Aussicht

Samstag, 4. Mai

Straßenbahnlinie 4 um 23.20 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Bad Tabarz

Straßenbahnlinie 1 um 0.00 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Wagenhalle

Straßenbahnlinie 4 um 1.00 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Bad Tabarz

Straßenbahnlinie 1 um 22.42 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 1 um 23.27 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 1 um 0.17 Uhr ab Wagenhalle Richtung Hauptbahnhof

Straßenbahnlinie 4 um 0.16 Uhr ab Bad Tabarz Richtung Schöne Aussicht

Straßenbahnlinie 4 um 1.20 Uhr ab Bad Tabarz Richtung Schöne Aussicht

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha