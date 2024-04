Gotha. Das Gothardusfest in Gotha beginnt 2024 am 2. Mai. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Programm - und alle weiteren wichtigen Informationen zum Fest.

Es ist Gothas größtes, wichtigstes und bekanntestes Stadtfest: das Gothardusfest. Auch 2024 feiert die Stadt es am ersten Maiwochenende in der historischen Innenstadt. Dieses Jahr findet es vom 2. (Donnerstag) bis zum 5. Mai (Freitag) statt.

Das Gothardusfest lockt seine Besucher mit einem vielfälten Markttreiben, aufregendem Rummel und einem abwechslungsreichen Musikprogramm an. Highlights sind auch in diesem Jahr wieder die Feuerwerke, der Festumzug sowie das Riesenrad mit dem besten Ausblick über die Stadt.

Im vergangenen Jahr lockte es 115.000 Besucher nach Gotha. Damit auch 2024 wieder zahlreiche Menschen in die Residenzstadt strömen, lockt das Gothardusfest erneut mit seiner Größe: fünf Plätze, vier Bühnen, zwei Umzüge, zwei Feuerwerke, rund 80 Programmpunkte an vier Tagen mit rund 300 Mitwirkenden. Alle Veranstaltungen sind frei zugänglich und kosten keinen Eintritt. Die vier Bühnen sind:

am Oberen Hauptmarkt (Stadtwerke Gotha-Bühne),

am Unteren Hauptmarkt (AHB-Bühne),

die Zeus Bühne am Brühl,

sowie die Bühne am Buttermarkt (Mittelaltermarkt).

Die Öffnungszeiten beim Gothardusfest 2024

Das Gothardusfest startet am Donnerstag (2. Mai) um 18 Uhr mit der „Landeswelle Yesterhits-Party“ mit Dirk Sipp & Diana Babalola and the Diamonds auf der Stadtwerke-Gotha-Bühne (Oberer Hauptmarkt). Diese erste Party geht bis 22 Uhr .

mit der „Landeswelle Yesterhits-Party“ mit Dirk Sipp & Diana Babalola and the Diamonds auf der Stadtwerke-Gotha-Bühne (Oberer Hauptmarkt). Diese erste Party geht . Am Freitag (3. Mai) geht es um 16 Uhr am Oberen Hauptmarkt weiter. Gothas Oberbürgermeister, der heilige Sankt Gothardus sowie die historische Torwache der Herzoglich Priviligierten Altschützengesellschaft zu Gotha eröffnen offiziell das Gothardusfest 2024. Es folgen im Laufe des Abends mehrere Musikacts auf den vier Bühnen, ehe die letzten Bands - laut Programm - püntklich um 23.59 Uhr ihre Shows beenden.

am Oberen Hauptmarkt weiter. Gothas Oberbürgermeister, der heilige Sankt Gothardus sowie die historische Torwache der Herzoglich Priviligierten Altschützengesellschaft zu Gotha eröffnen offiziell das Gothardusfest 2024. Es folgen im Laufe des Abends mehrere Musikacts auf den vier Bühnen, ehe die letzten Bands - laut Programm - püntklich ihre Shows beenden. Samstags (4. Mai) geht es dann um 11 Uhr weiter. Bis in den Nachmittag warten auf die Besucher mehrere Acts - von Musik über Comedy bis hin zu Akrobatik. Der erste Höhepunkt am Samstag wird wohl der große historische Festumzug sein - der startet um 14 Uhr am Schloßberg. Der zweite Höhepunkt wartet ab 22.30 Uhr mit der bekannten Band Marquess auf der Bühne am Oberen Hauptmarkt. Das große Feuerwerk über der Wasserkunst ist für 23.59 Uhr angesetzt und geht bis 00.20 Uhr.

weiter. Bis in den Nachmittag warten auf die Besucher mehrere Acts - von Musik über Comedy bis hin zu Akrobatik. Der erste Höhepunkt am Samstag wird wohl der große sein - der startet um am Schloßberg. Der zweite Höhepunkt wartet ab mit der bekannten Band auf der Bühne am Oberen Hauptmarkt. Das große Feuerwerk über der Wasserkunst ist für angesetzt und geht bis Uhr. Der letzte Tag des Gothardusfestes dieses Jahr (Sonntag, 5. Mai) startet wieder um 11 Uhr, diesmal mit einem ökumenischen Gottestdienst. Es warten erneut den Tag über verteilt mehrere Showacts, ehe Knut Kreuch, der heilige Sankt Gothardus sowie die historische Torwache der Herzoglich Privilegierten Altschützengesellschaft zu Gotha das große Stadtfest ab 17.45 Uhr beschließen.

Diese Straßen in Gotha sind während des Volksfestes gesperrt

Während des Gothardusfestes sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände (Brühl, Hauptmarkt, Lindenauallee und Friedrich-Jacobs-Straße bis zur Höhe der Wasserkunst, Buttermarkt und Hünersdorfstraße, Markstraße, Neumarkt und Erfurter Straße) erhebliche Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Diese Bereiche sind von 1 Uhr nachts bis 10 Uhr morgens für Anwohner nur eingeschränkt befahrbar. Die Zufahrt zum Festgelände während der Veranstaltungszeiten ist nicht gestattet.

Zusätzlich werden während des gesamten Veranstaltungszeitraums weitere Straßensperrungen im Bereich des Festgeländes vorgenommen:

Die Augustinerstraße ist während des gesamten Festzeitraums vom 2. bis zum 5. Mai vollständig gesperrt.

Gleiches gilt für die Lucas-Cranach-Straße, wobei die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird.

Des Weiteren wird die Friedrich-Jacobs-Straße in Höhe des Schlossbergs gesperrt, da dieser Bereich erneut Standort für das Riesenrad sein wird.

Darüber hinaus werden die Gutenbergstraße, die Parkplätze entlang der Lucas-Cranach-Straße und der Parkplatz Salzengasse gesperrt.

Alle Sperrungen im Überblick

Vollsperrung des Festgeländes vom 2. Mai bis 5. Mai (betrifft: Sperrung Augustinerstraße, Sperrung Lucas-Cranach-Straße und Aufhebung der Einbahnstraßenregelung):

2. Mai Sperrung von 18 Uhr bis 22 Uhr (nur Oberer Hauptmarkt und Friedrich-Jacobs-Straße)

3. Mai Sperrung von 11 Uhr bis 1 Uhr

4. Mai Sperrung von 10 Uhr bis 1.30 Uhr

5. Mai Sperrung von 10 Uhr bis 18 Uhr

Weitere Sperrungen

Vollsperrung Friedrich-Jacobs-Straße in Höhe Schlossberg vom 29. April (Montag) bis 6. Mai (Montag)

Sperrung der Lieferzone und straßenbegleitenden Parkplätze in der Lucas-Cranach-Straße vom 29. Mai. bis 7. Mai (Dienstag)

Sperrung Gutenbergstraße nach der Grundstückszufahrt Hörenz vom 27. April (Samstag) bis 7. Mai

Sperrung Parkplatz Salzengasse vom 29. April bis 7. Mai (Grund: Standort Johanniter)

850 Menschen nahmen 2023 am großen Festumzug beim Gothardusfest in Gotha teil. Auch 2024 müssen deswegen wieder zahlreiche Straßen gesperrt werden. © Unbekannt | Unbekannt

Sperrungen Lichterlauf am 3. Mai

Sperrung Justus-Perthes-Straße ab 14 Uhr, sowohl für Fahrzeuge als auch für Personenverkehr! (Grund: Aufbau und Abschussort Höhenfeuerwerk)

Sperrung Friedrichstraße Höhe Gotthardstraße bis Höhe Helenenstraße von 21 bis 23 Uhr (Grund: Aufstellfläche für Zuschauer)

Sperrungen Festumzug am 4. Mai

Sperrung Stadthallenvorplatz von 7 bis 16 Uhr (Grund: Aufstellfläche Festumzug)

Sperrung Bachstraße für den fließenden Verkehr von 13 bis 16 Uhr (Aufstellfläche Festumzug)

Sperrung Festumzugsstrecke von 14 bis 16.30 Uhr: Goldbacher Straße, Schützenberg, Bertha-von-Suttner-Platz, Bertha-von-Suttner-Straße, Gadollastraße, 18.-März-Straße, Waltershäuser Straße, Bürgeraue, Augustinerstraße (Sperrungen Streckenverlauf, Kreuzungen und Nebenstraßen)

Sperrung Querstraße/Einmündung Siebleber Straße von 14 bis 16.30 Uhr (Grund: Auslauf Festumzug)

Hier können Sie während des Gothardusfestes in Gotha parken

Parkplatz Altstadtforum

Parkplatz Schloss Friedenstein

Parkplatz Friedrich-Jacobs-Straße

Parkplatz Stadtmitte

Parkplatz Stadthalle

Parkplatz Bürgeraue

City-Parkhaus

Parkplatz Lindenauallee

Parkplatz am Tivoli

Parkplatz Marstall

Parkhaus Expert

Gothardusfest Gotha: So oft wurde es bereits gefeiert

Das Gothardusfest setzt eine mittelalterliche Tradition fort, die bereits seit dem 14. und 15. Jahrhundert von den Gothaer Bürgern begangen wird. Gefeiert wird es zu Ehren des Schutzpatrons Sankt Gothardus auf den innerstädtischen Straßen und Plätzen. Bereits zum 602. Mal huldigt die Stadt dem Heiligen. Das Fest 2024 ist das 26. der Neuzeit.

Gothardusfest 2024: Das Programm

Donnerstag (2. Mai)

18 Uhr: Landeswelle Yesterhits-Party mit Dirk Sipp & Diana Babaloa, Stadtwerke Gotha-Bühne

Die Höhepunkte am Freitag: Eloy de Jong und Höhenfeuerwerk

Freitag (3. Mai)

16 Uhr: Feierliche Eröffnung, Stadtwerke Gotha-Bühne

16 Uhr: DJ LA Möck, Zeus Bühne am Brühl

16.15 Uhr: Eröffnungskonzert mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, Stadtwerke Gotha-Bühne

16.30 Uhr: „Duo Obscurum“ spielen auf, Mittelaltermarkt

17.15 Uhr: „Chirugus Ulricus Ulcus“ - Eine mittelalterliche Heilbehandlung, Mittelaltermarkt

18 Uhr: DJ Calivin, Zeus Bühne am Brühl

18 Uhr: DJ Micha, AHB Bühne

18 Uhr: Mittelalterliche Klänge mit „Donner und Doria“, Mittelaltermarkt

18.15 Uhr: Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V., Stadtwerke Gotha-Bühne

18.45 Uhr: Die „Alberts Sisters“ mit Akrobatik und Slapstick, Mittelaltermarkt

19.30 Uhr: Musik auf Sackpfeife und Trommel mit „Duo Obscurum“, Mittelaltermarkt

20 Uhr: Magic Mary, Zeus Bühne am Brühl

20 Uhr: Frozen Rain, AHB-Bühne

20.15 Uhr: „Chirugus Ulricus Ulcus“ und seine Heilmethoden, Mittelaltermarkt

20.15 Uhr: Eloy de Jong, Stadtwerke Gotha-Bühne

21 Uhr: Lichterlauf zur Friedrichstraße, Stadtwerke Gotha-Bühne

22 Uhr: Höhenfeuerwerk über der Friedrichstraße, Friedrichstraße/Bahnhofstraße

22.30 Uhr: Abendkonzert mit „Donner und Doria“, „Obscurum“ und den „Alberts Sisters“, Mittelaltermarkt

22.30 Uhr: DJ Barut#H, Zeus Bühne am Brühl

22.30 Uhr: Kontrollverlust, Stadtwerke Gotha-Bühne

22.30 Uhr: Antiage, AHB-Bühne

Im vergangenen Jahr spielte die Udo-Lindenberg-Tribute-Band „Udopie“ beim Gothardusfest - in diesem Jahr ist eine Nena-Coverband beim Gothardusfest am Start. © Archiv | Wieland Fischer

Die Höhepunkte am Samstag: Festumzug, Marquess, Feuershow und Feuerwerk

Samstag (4. Mai)

11 Uhr: Lotto Thüringen Talkrunde, Stadtwerke Gotha-Bühne

11 Uhr: DJ Gerd, AHB-Bühne

11.30 Uhr: Morgenmusik mit „Donner und Doria“, Mittelaltermarkt

12 Uhr: Kaosclown - „Kaos in Orange“, Stadtwerke Gotha-Bühne

12.15 Uhr: Die „Alberts Sisters“ mit Akrobatik und Slapstick, Mittelaltermarkt

12.30 Uhr: ADTV Tanzschule Step La Dance, AHB-Bühne

13 Uhr: DJ Gerd, AHB-Bühne

13.15 Uhr: Jens Ohle, Stadtwerke Gotha-Bühne

13.30 Uhr: „Duo Obscurum“ treibt Allerlei Schabernack, Mittelaltermarkt

14 Uhr: Der große historische Festumzug, Wasserkunst

15.30 Uhr: „Streitgespräch“ an der Wasserkunst

16 Uhr: Kreismusikschule „Louis Spohr“, Stadtwerke Gotha-Bühne

16 Uhr: Square Dance, AHB-Bühne

16 Uhr: Mittelalterliche Klänge mit „Donner und Doria“, Mittelaltermarkt

16 Uhr: DJ LA Möck, Zeus Bühne am Brühl

17 Uhr: Tommy´s Livemusik, AHB-Bühne

17.15 Uhr: Der Herzog hält Gericht, Mittelaltermarkt

18 Uhr: Musik auf Sackpfeife und Trommel mit dem „Duo Obscurum“, Mittelaltermarkt

18 Uhr: DSTIN Paak / Lupus (Hydrogen), Zeus Bühne am Brühl

18 Uhr: Linilicious & Ole Da Capo, AHB-Bühne

18 Uhr: Borderline, Stadtwerke-Gotha-Bühne

19.15 Uhr: „Die Alberts Sisters“ mit Akrobatik und Slapstick, Mittelaltermarkt

20 Uhr: Donner und Glroia spielen zum Tanz auf, Mittelaltermarkt

20 Uhr: Tecnosy, Zeus Bühne am Brühl

20 Uhr: Karaoke Night mit DJ Miguel, AHB-Bühne

20.45 Uhr: „Duo Obscurum“ treibt Schabernack, Mittelaltermarkt

21.30 Uhr: „Chirugus Ulricus Ulcus“ und seine Heilmethoden, Mittelaltermarkt

22 Uhr: Das große Finale am Mittelaltermarkt und Feuershow

22 Uhr: Felix Ortlepp, Zeus Bühne am Brühl

22.30 Uhr: Marquess, Stadtwerke Gotha-Bühne

23.59 Uhr: Feuerwerk über der Wasserkunst

Die Höhepunkte am Sonntag: Gottesdienst, viele Bands und feierlicher Abschluss

Sonntag (5. Mai)

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, Stadtwerke Gotha-Bühne

11 Uhr: Der Wintersteiner mit Svend Walter, AHB-Bühne

11.30 Uhr: Musik und Comedy mit dem „Duo Obscurum“, Mittelaltermarkt

12 Uhr: DJ Lectric, AHB-Bühne

12 Uhr: DJ LA Möck, Zeus Bühne am Brühl

12.15 Uhr: „Die Alberts Sisters“ mit Akrobatik und Slapstick, Mittelaltermarkt

12.15 Uhr: Konzert der Gothaer Kirchenmusik, Stadtwerke Gotha-Bühne

13 Uhr: Mittelalterliche Klänge mit „Donner und Doria“, Mittelaltermarkt

13 Uhr: Der Wintersteiner mit Svend Walter, AHB-Bühne

13.45 Uhr: „Chirugus Ulricus Ulcus“ und seine Heilmethoden, Mittelaltermarkt

14 Uhr: 4You Dancegirls, AHB-Bühne

14.15 Uhr: Der Herzog hält Gericht, Mittelaltermarkt

14.45 Uhr: Goth(H)Acoustic, Stadtwerke-Gotha-Bühne

15 Uhr: „Duo Obscurum“ treibt Schabernack, Mittelaltermarkt

15 Uhr: Nena-Cover-Show mit Mandy, AHB-Bühne

15.30 Uhr: DJ Lectric, AHB-Bühne

15.45 Uhr: „Donner und Doria“ spielen zum Tanz auf, Mittelaltermarkt

16 Uhr: Nena-Cover-Show mit Mandy, AHB-Bühne

16.30 Uhr: „Die Alberts Sisters“ mit Akrobatik und Slapstick, Mittelaltermarkt

16.30 Uhr: DJ Lectric, AHB-Bühne

17.15 Uhr: Tavernenspiel zum Abschluss des Festes, Mittelaltermarkt

17.45 Uhr: Gothardusfest 2024 - der feierliche Abschluss, Stadtwerke Gotha-Bühne

Der jüngste St. Gothardus, den Gotha je hatte

2023 hat er diese Rolle zum ersten Mal übernommen; 2024 darf er zum zweiten Mal in das Kostüm des Sankt Gothardus‘ schlüpfen: Maximilian Große. Der 21-Jährige ist für fünf Jahre von der Herzoglich privlegierten Altstadtschützengesellschaft zu Gotha ausgewählt worden - und damit der jüngste Sankt Gothardus, den Gotha je hatte.

Der 21-jährige Maximilian Große schlüpft erneut in die Rolle von Sankt Gothardus, dem Gothaer Schutzpatron. © Unbekannt | Claudia Klinger

Was außerdem noch wichtig ist

Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, darf das Festgelände in den Abendstunden des 2., 3. und 4. Mai (Donnerstag bis Samstag) ab 18 Uhr nicht mehr mit Taschen oder Rucksäcken betreten werden. Ausgenommen sind Taschen, die kleiner als A4 sind. An diesen Tagen ist zudem Hunden der Zutritt zum Gelände nicht gestattet. Glasflaschen sind ebenso an allen drei Tagen auf dem gesamten Festgelände untersagt.

