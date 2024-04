Täglich sind Besucher willkommen. Höhepunkt ist am Freitag ein Frühlingsfest mit Flohmarkt

Seit 1950 Jahren gibt es den Gothaer Kindergarten an der Bürgeraue. Genauso lang wird hier das pädagogische Konzept des Kindergarten-Erfinders Friedrich Fröbel umgesetzt. Zum 242. Geburtstag des Namensgebers feiern Kinder und Erzieher eine Woche lang.

Täglich von 9 bis 11 Uhr sind Besucher willkommen, um Kindern und Erziehern bei ihrem Spiel über die Schulter zu schauen. Höhepunkt der Woche ist ein Frühlingsfest mit Flohmarkt am Freitag, 26. April, ab 15.30 Uhr.

Zu Eröffnung der Fröbelfestwoche schlüpft Kindergartenleiterin Ilona Mitschke in eine Tracht aus Fröbels Zeiten. Auch eine Kindergartengruppe hat sich am Montag der Zeit entsprechend gekleidet und tanzt gemeinsam mit Friedrich Fröbel (Erzieher Christian Weber) und den Zeitzeugen Christiane Erdmann (Erzieherin Heike Heß) – sie eröffnete 1845 den ersten Kindergarten in Gotha – sowie Fröbels erste Kindergärtnerin Ida Seele (Erzieherin Beatrice Wolf) im Reigen und singen Lieder.

Alte Hausmeisterwohnung könnte Krippe werden

Derzeit besuchen 90 Kinder im Alter ab zwei Jahren den Kindergarten. In der Erziehung stehen die Bereiche Lebensordnung und Gesundheit ganz vorn. „Wir arbeiten auch viel mit den fünf Säulen der Kneippschen Lehre, ohne ein ausgewiesener Kneipp-Kindergarten zu sein“, erklärt Leiterin Ilona Mitschke. Um die Kinder optimal auf den Schulanfang vorzubereiten, nimmt auch die mathematische Bildung eine wichtige Stelle ein. Im Garten können die Kinder jährlich mehrere Hochbeete bepflanzen und ernten. Eine Außenwerkstatt vermittelt handwerkliche Grundlagen.

Gern würden die Kindergärtnerinnen das alte Hausmeisterhaus hinter dem Kindergarten in eine Krippe umwandeln. Es könnte den Namen von Christiane Erdmann, der ersten Gothaer Kindergärtnerin, tragen, schlägt Heike Heß vor.