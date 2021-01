Anfeindungen zwischen zwei Familien landen vor Gericht

Schon lange schwelt zwischen zwei Familien ein Konflikt, dessen Entstehung keine Partei mehr so genau benennen kann. Die gegenseitige Abneigung mündet immer wieder in Beleidigungen, und so landete auch dieser Vorfall wieder vor Gericht: So soll die 41-jährige Angeklagte die 35-jährige Klägerin bei einem Spaziergang Anfang des vergangenen Jahres in einem Ilmenauer Wohngebiet als „blöde hässliche Kuh“ beleidigt und ihr gedroht haben. „Wir sehen uns noch mal im Dunklen, Fräulein. Und dann wird’s für immer Dunkel“, lauteten die Worte aus der Anklageschrift.

Aus Sicht der Beschuldigten entspricht das allerdings nicht der Wahrheit. Vielmehr sei es so gewesen, dass die Klägerin jene war, die aus der Ferne „etwas gebrabbelt“ hat, dessen Inhalt sie nicht verstanden hat. Generell sei es so, dass immer mal Sprüche fallen, die wiederum stets Anzeigen zur Folge haben, schilderte die Frau auf der Anklagebank.

Die 35-Jährige hingegen hat ihren Aussagen zufolge schon einen regelrechten Horror, wenn sie auf die Angeklagte trifft. „Ich habe Angst vor dieser Frau“, erklärte sie und meide daher bei Spaziergängen schon bestimmte Stecken. An den exakten Zeitpunkt der aktuell verhandelten Bedrohung und Beleidigung konnte sie sich aber nicht mehr erinnern. „Ich weiß nicht genau, wann das war. Aber auf jeden Fall hat sie es so gesagt.“

Vorsitzender Jörg Türpitz versuchte in der Verhandlung mit Kartenausschnitten zu klären, wie weit die beiden Kontrahentinnen voneinander entfernt waren und ob aufgrund dieser Distanz überhaupt klare Worte zu vernehmen gewesen sein könnten. Am Ende war der Vorfall nicht im Detail zu rekonstruieren, denn die Aussagen gingen weit auseinander.

Die 35-Jährige verwies darauf, dass die Angeklagte schließlich schon einmal sogar handgreiflich gegenüber ihrer Familie geworden sei. So sei ihr Mann von der Frau vor zwei Jahren „zusammengeschlagen“ worden, was sie als „Attentat“ und „versuchten Mord“ einstufte und bei der Polizei anzeigte. Interesse zeigte in diesem Zusammenhang die Staatsanwaltschaft an ihrer Unterschrift unter dem Protokoll der Aussage, das mit „im Auftrag“ unterzeichnet war. „Gehören Sie der Reichsbürgerszene an?“, wollte die Anklagevertretung wissen. Nein, beteuerte die Klägerin, sie sei „Querdenker“ ohne Staatszugehörigkeit, weswegen sie auch die bestehende Rechtsordnung nicht anerkenne. Sich selbst bezeichnete die Frau als „Germane“.

Auch wenn sie fand, dass der Vorfall mit ihrem Mann damals „scheiße verhandelt wurde“ - die 41-jährige Angeklagte war dabei zu einer Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt worden und stand zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Beleidigung und Bedrohung unter Bewährung.

Im aktuellen Fall beantragte die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153 Strafprozessordnung. Damit sollte auch verhindert werden, dass die bei dem Spaziergang anwesenden Kinder im Verfahren gehört werden. „Sie sind teilweise schon strafmündig und könnten sich um Kopf und Kragen reden“, hieß es. Die Klägerin habe überdies einen großen Belastungseifer an den Tag gelegt.

Im Gegenzug nahm die Angeklagte ihre Anzeige wegen falscher Verdächtigungen zurück und trägt ihre Auslagen selbst. „Sehen Sie zu, dass Sie einen großen Bogen um die Familie machen“, sagte der Staatsanwalt. Vorsitzender Türpitz folgte dem Antrag und fand ebenso: „Es gibt Wichtigeres im Leben, als sich permanent mit anderen zu behängen.“