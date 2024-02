Nordhausen. Dieser Unfall eines Rentners wird die Diskussionen in Nordhausen wieder anheizen: Sollten Autofahrer ab einem bestimmten Alter zu Fahrtauglichkeits-Checks verpflichtet werden?

Ein 82-jähriger VW-Fahrer wollte am Samstagvormittag auf der B 4 in Nordhausen mit seinem Pkw wenden. Er hatte die Absicht, für sein Manöver eine Ausfahrt am Kiesteich zu nutzen. Aber beim Rückwärtsfahren verschätzte sich der Rentner. So landete er mit seinem Auto im Straßengraben. Der Mann kam mit dem Schrecken davon. Ein Abschleppdienst stellte dem Rentner das Auto wieder auf die Straße.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

sd