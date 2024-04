Nordhausen. Zwei hochwertige Audis sind in der Nacht zu Freitag in Nordhausen gestohlen worden. Der entstandene Beuteschaden beträgt bei beiden Fahrzeugen mehrere zehntausend Euro.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Nordhausen zwei hochwertige Audis gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie im Wiesenweg einen weißen Audi A6 Avant, der in der Zeit zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr, gestohlen wurde.

Am Hagenberg entwendeten Unbekannte einen grauen Audi S4 Avant. Das Fahrzeug parkte zur Nachtzeit vor dem Haus des Geschädigten. Die Tatzeit hier liegt zwischen 23 Uhr und 7 Uhr. Der entstandene Beuteschaden beträgt bei beiden Fahrzeugen mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Autos. Beide Audis verfügen über Keyless-Go-Schlüsselsysteme.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern haben, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Zudem werden Personen, die ihre Grundstücke mit Kameratechnik überwachen, gebeten, wenn hierauf verdächtige Wahrnehmungen aufgezeichnet wurden, diese gegebenenfalls zu sichern und der Polizei zur Verfügung zu stellen. Womöglich gab es mehrere Versuche Fahrzeuge zu entwenden, wobei die Täter jedoch scheiterten oder gestört worden sind.

